港超開鑼10路大軍解構（下）

經歷上季因疫情腰斬後，2022/23年度港超聯終在周六強勢回歸，相信一班本地波球迷定必引頸以待。今季聯賽共有10支球隊參戰。到底各隊新季有何變化，在開咧前為讀者一一拆解。

傑志攻力依舊有保證

前季港超盟主傑志，早前在「亞冠盃」歷史性躋身淘汰賽，隊內士氣及信心高昂；與此同時多名新兵包括土庫曼國腳明加索夫、前東方龍獅中場米基爾，以及回巢的費蘭度等攻擊好手，個人能力無容置疑，再配合前季港超神射手丹恩奴域，進攻火力依舊強大。

不過中堅朴俊炯、謝家強及艾華度相繼離隊，加上唐建文和丹尼先後退役，而陳晉一正在西班牙試訓，在僅補充周緣德、佐敦布朗之下，後防板櫈深度存在隱憂。不過艾里奧、羅拔圖等守將，全部擁有豐富比賽經驗，只要整季健健康康的話，對手要攻破「藍鳥」大門依然充滿難度。

IN：明加索夫、費蘭度、米基爾、周緣德、佐敦布朗、顏卓彬、鄭展龍

OUT：安永佳、丹尼、謝家強、陳肇鈞、唐建文、郭劍橋、于楊、朴俊炯、加維蘭、蘇沙、艾華度、何振廷*、畢頓*、陳晉一*、陳傲軒*、容昊*、嚴啟倬*

冠忠南區陣容升呢值得期待

冠忠南區於上季腰斬前，一度高踞聯賽積分榜榜首，證明球隊有能力衝擊前列位置，今季誓要再接再厲。列文離隊後，南區由技術總監鄭兆聰重掌帥印，這位曾於2016/17賽季帶領球隊取得聯賽第3的主帥，能否幫助南區再創佳績，值得期待。

陣容方面，夏志明、盧斯安奴、積施利及唐道碧等離隊後，南區成功羅致多位具港超經驗猛將，除了李嘉耀、謝朗軒及回巢的劉學銘等本地球員來投外，艾華和基斯亦將在南區重登港超舞台，由傑志加盟的何振廷表現同樣備受關注。加上留效的杜度、鞠盈智及上季頭號射手史提芬彭利拿，南區實力絕對不容忽視。

IN：李嘉耀、謝朗軒、劉學銘、基斯、艾華、冼柏德、盧錦宏、畢頓#、何振廷#、容昊#、陳傲軒#

OUT：夏志明、列文、盧斯安奴、積施利、鄭進泓、唐道碧、陳嘉宝、江展民、蘇荻安、鄭展龍

標準流浪原有班底夾到熟

標準流浪今季3大重點新兵包括重返職業賽場的林學㬢、曾於東南亞國家打滾多年的射手大衞巴拉、以及前巴西U19國家隊中堅卡斯奧，當中前兩者可以填補巴辛離隊後的空缺，而後者則有望與林遼太、金旻奎攜手鞏固流浪不穩的防線。

整體陣容變化不大的流浪，將會貫徹以老帶新風格，在祖連奴、梁興傑、林嘉緯、盧均宜等富經驗球員繼續留隊下，再配合余在言、楊迪麟等愈見成熟的新星，要爭取殺入前4絕非天荒夜談。除此之外，流浪亦簽入了多名年輕球員，當中陳耀祖、呂卓芹、馬文政等具備一定潛質，上位在望。

IN：林學曦、大衞巴拉、卡斯奧、陳冠燊、楊學敏、陳曜燃、龍梓軒、莊啟維、李俊霆、彭梓鋒、馬文政、呂卓芹、陳耀祖

OUT：劉學銘、巴辛、謝朗軒、周家樂、李藹軒、陳潤潼、鄭子森、盧錦宏、黎皚韜*

晉峰易帥增兵提升活力

踏入第3季征戰超聯，晉峰改由首次執教職業球隊的鄧冠研，頂替西班牙籍教練艾斯達維領軍，這名前港隊青年軍教練，曾與陣中葉卓文、邵昀俊等多名球員合作，同時亦主張以地面組織攻勢，與一直奉行西班牙式控傳踢法的晉峰不謀而合，相信可以擦出一定火花。

陣容上「粉紅軍團」雖有廖億誠、佐敦布朗等主力離隊，但費利浦薩、卡爾特納及艾拔簡勞3名外援繼續留效，加上簽入了前東方龍獅翼鋒伍家揚、港隊五人足球代表周睿弘等4名新球員，影響未算太大。另外晉峰為培訓年青球員，亦從青年軍提拔了5名小將，活力有增無減。

IN：伍家揚、周睿弘、歐陽浩銘、翁嘉禧、梁子鍵、戴寬、李呈、徐景柔、袁逸朗

OUT：迪亞高、廖億誠、林富貴、何浚皓、陳敏鎧、羅浩賢、鍾俊濠、馬文政、艾斯達維、 龐焯熙*

港會有力阻頭阻勢

連續兩季征戰超聯的港會，今季引入曾經在2016/17球季效力球隊的杜國樑，他更有機會與新加盟深水埗的兄長杜國榆，上演「兄弟對決」，勢成兩軍對碰的一大焦點。而另一新兵吳子聰，則可擔任中堅及防守中場等多個位置，更曾被前香港U23主教練張健峰稱讚有一定用球能力，此子可望提升港會中後場的力量。

此外球隊亦羅致了兩位前港隊代表基奧及積施利，兩名新援一前一後，可望大大提升球隊的攻守實力。連同羅賓士高、喜比特等上季主力，港會新季實力絕對有所增強，有力為中游球隊製造麻煩。

IN：基奧、積施利、吳子聰、溫俊、杜國樑、拉菲爾

OUT：陳煒軒、屠俊翹、冼柏德、霍斌仁

（#租借加盟）

（*外借）

（球員IN & OUT截至8月23日）