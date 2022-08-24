阿仙奴涉違反公平財政條例　面臨UEFA處罰

阿仙奴今季全面復甦，英超開季3戰3勝排榜首，但風光背後暗藏殺機，英國《每日郵報》爆料指兵工廠過去3年合共勁蝕2.13億鎊(約20億港元)，涉嫌違反歐洲足協(UEFA)設立嘅公平財政條例，已經被列入觀察名單，面臨被處罰危機。

據悉歐洲足協檢視2021/22年球季各大聯賽球會財政情況後，將20間歐洲球會列入觀察名單，阿仙奴榜上有名。原來兵工廠過去3年蝕咗2.13億鎊，遠超過歐洲足協規定嘅3年最多蝕2,500萬鎊上限。

阿仙奴近年大肆增兵，上年夏天斥資1.5億鎊收購賓韋特等球員，今夏再豪花超過1億鎊，簽入加比爾捷西斯、辛真高、法比奧韋拉等新兵，令赤字愈來愈嚴重。

阿仙奴被歐洲足協列入觀察名單嘅消息曝光後，會方否認違反公平財政條例，並聲稱UEFA冇接觸過球會。

事實上，公平財政條例近年存在灰色地帶，球會因為疫情問題造成嘅損失、發展女足及青訓嘅支出，都可以獲得歐洲足協豁免計算，所以即使阿仙奴帳面虧損嚴重，仍然有得拗。

根據歐洲足協做法，違反公平財政條例嘅球會，最嚴重係被罰禁止參加歐洲賽，阿仙奴有份出戰今屆歐霸盃，球隊今季英超表現大勇，隨時可以取得下屆歐聯入場券，如果因為違規而冇得踢，就真係喊都無謂。