歐聯分組賽周四晚抽籤　留名睇死亡之組

今屆歐聯分組賽32個席位，其中29個已名花有主，歐洲足協將於香港時間周四(25日)深夜12點進行分組抽籤，上屆歐聯冠軍皇馬、歐霸盃盟主法蘭克福、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、AC米蘭、波圖、阿積士被列為種子隊。

第二檔次球隊實力亦非常強勁，包括上屆歐聯亞軍利物浦、車路士、巴塞隆拿、祖雲達斯、馬體會、西維爾、RB萊比錫、熱刺。

至於第三檔次亦有多蒙特、國際米蘭、拿玻里、利華古遜、賓菲加等強隊。

第四檔次暫時有5隊，最強係馬賽，仲有3隊將於周四(25日)凌晨舉行嘅附加賽次回合決出，分別由燕豪芬對格拉斯哥流浪、薩格勒布戴拿模對波杜基林特、特拉布宗對哥本哈根。

根據抽籤規則，同一聯賽及同一檔次嘅球隊唔會抽入同組，以目前情況睇，有可能出現皇馬、利物浦、國際米蘭、馬賽抽埋一齊嘅「死亡之組」。

歐聯分組賽抽籤檔次

種子隊：皇家馬德里、法蘭克福、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、AC米蘭、波圖、阿積士

第二檔次：利物浦、車路士、熱刺、巴塞隆拿、馬德里體育會、西維爾、祖雲達斯、RB萊比錫

第三檔次：多蒙特、薩爾斯堡、薩克達、國際米蘭、拿玻里、賓菲加、士砵亭、利華古遜

第四檔次(暫時)：馬賽、布魯日、些路迪、海法馬卡比、柏辛域陀尼亞

註：第四檔次仍有3席待決定。