紐卡素激戰完未回氣　難炒燦美爾

英聯盃第2圈「越級挑戰賽」，英乙球隊燦美爾主場迎戰英超豪門紐卡素；雖然兩隊實力有明顯差距，但「喜鵲」剛於英超同曼城激戰打和，耗力甚大，加上今仗對手比較弱，領隊艾迪侯域可能會以副選出擊，不宜高估，寧願博中位數2.5球嘅入球細。(周四凌晨2時45分開賽)

紐卡素被沙特阿拉伯主權基金收購之後，已經進身豪門球會行列，今季以打入英超前4位，爭奪下屆歐聯入場券為目標。紐卡素開季後採穩健踢法，英超主場對新升班嘅諾定咸森林，僅小勝2比0，作客白禮頓更加打和0比0，唔好期望「喜鵲」會大勝燦美爾。

事實上，紐卡素上場英超同曼城激戰之下，打和3比3，雖然搶到分，但球員消耗大量體力，預料今場會輪換陣容，實力打折扣。加上紐卡素喺英聯盃往往「見好就收」，近6場英聯盃法定時間，5次總入球開2球或以下，今仗對燦美爾未必炒得起。

燦美爾泊大巴死頂

至於燦美爾自知實力唔及紐卡素，今仗應該會屯重兵防守，若然能夠守和至互射12碼，隨時有機會爆冷晉級。球員今仗目標鮮明，勢必「泊大巴」阻擋對手攻勢，紐卡素隨時「老鼠拉龜」，無從入手，預料會出現一場攻防戰，捧入球細為妙。

直播表

周三6:00pm 日乙 東京綠茵Vs德島漩渦

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