港超聯　8•27開鑼　10路雄師約定你！

新季港超聯即將在周六（27日）開鑼，香港足球總會周三（24日）特意在九龍灣百樂金宴國際宴會廳，舉行「2022-23年度中銀人壽超級聯賽」季前新聞發布會，邀請了各支球隊代表參與，並公布球季詳情，以及介紹贊助單位和合作伙伴。

今季港超聯將由10支球隊上演雙循環賽事，競逐聯賽冠軍以及「亞冠盃」參賽資格，而「足總盃」、「高級組銀牌賽」和「菁英盃」三項盃賽亦會時舉行。足總亦宣布港超聯繼續榮獲中銀集團人壽保險有限公司（中銀人壽）冠名贊助，並一如過往獲得NIKE香港有限公司的鼎力支持，包括贊助場地制服，並提供全新的「NIKE FLIGHT」作為官方比賽足球。

足總主席貝鈞奇感謝中銀人壽、多個贊助商和合作伙伴的支持，並對新球季賽事感到雀躍：「港超聯踏入第九季，10支球隊喺依個夏天積極備戰，以及簽入新兵，各隊球隊陣容更加年輕同有活力，亦有兩支地區球隊重返頂級聯賽，相信新球季競爭會相當激烈，期望各隊發揮所長，踢出精彩漂亮嘅比賽。」

至於中銀人壽品牌及企業傳訊總監焦揚則表示：「2022-23年度港超聯賽事能夠順利推出，全賴足總、各球會、球員以及多方合作夥伴嘅共同努力。我哋喜見今季球隊注入新動力，球員更年輕、充滿朝氣，相信未來賽事定會更加精彩，令人萬分期待。」