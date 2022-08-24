港超聯　首次跨媒體合作賽事直播

on.cc東網連續8個球季奪得中銀人壽香港超級聯賽的獨家播放權，並且獲足總及港超聯賽會授權，與免費電視台商談合作，以滿足球迷和球會之需要。新一個球季，除on.cc東網的App和Web外，球迷還可以透過港台電視和無綫電視旗下的免費頻道，觀看到聯賽和足總盃的賽事直播。

今季港超10路雄師會以雙循環作賽，定出聯賽盟主之位誰屬，港台電視旗下的32或31，將會與on.cc東網同步直播35場賽事，第一擊將會是周六(27日)晚上6時假旺角大球場上演的東方龍獅對和富大埔。此外，港台亦會製作港超聯相關節目，配合節目《港台體壇123》，每星期與球迷見面。

港台早前已為本港球迷帶來「亞冠盃」、「亞洲盃」和「亞協盃」的直播，今次首度與on.cc東網合作，港台顧問何重恩表示希望能為港超聯帶來更多衝擊：「過去一年我哋直播過好多大大小小嘅賽事，都得到廣大觀眾嘅支持。今次同on.cc東網合作，等球迷可以再一次喺電視睇到賽事直播，令更多人可以關注港超聯。希望各隊球員喺咁嘅氣氛之下，喺場上可以充分發揮。」

至於再一次參與本地波直播的無綫電視，將會由第一圈始，獨家直播9場「足總盃」賽事。根據亞洲足協早前公布的球會系數，港超球隊在新一屆的「亞冠盃」將可獲得兩個直接參與分組賽的資格，相關資格將由港超聯及「足總盃」冠軍奪得。因此，新一季的「足總盃」錦標含金量極高。「TVB一直都好重視同留意本地體壇，而今次足總盃嘅直播，希望可以吸引到更多人留意本地足球。」代表無綫電視出席周三(24日)港超聯季前新聞發布會的資深體育人李漢源謂。除「足總盃」直播外，myTV SUPER平台亦會有港超聯精選賽事點播，與球迷齊齊睇好波。

至於on.cc東網將提供最少35場港超聯的按次收費直播(PPV)；而「菁英盃」及「高級組銀牌」的直播安排，有待落實後再公布。此外，fb專頁「我撐本地波」依然會提供文字直播、港超球員專訪，以及每月最佳金球+撲救選舉等等，繼續與球迷互動、齊撐本地波！