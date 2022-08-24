港超聯　新季戰火重燃　球隊各有目標

2022-23年度「中銀人壽香港超級聯賽」將於本周六（27日）展開，其中9支球隊代表，周三（24日）現身季前發布會，發表對新賽季的期望。

理文今季大肆擴軍，隊長顏樂楓坦言要奪得冠軍絕不容易，並指新球員需要時間融入球隊：「新球員要嚟到一支建立咗5年嘅球隊，我覺得一定要適應。但係點樣盡快幫佢哋融入同磨合，就要睇吓比賽嗰陣，我哋幫到佢哋幾多。」

即將出戰「亞協盃」跨區4強的東方龍獅，新球季陣容有頗大變化，於「亞協盃」分組賽表現出色的馬希偉，則指亞洲賽經歷能提升自己信心，希望新球季幫助球隊衝擊前四，並於「亞協盃」盡力爭勝：「始終都係一場過，足球係咩都有可能發生，我哋都係專注返場比賽，目標都係一樣，要贏波。」

在上季腰斬前位列榜首的冠忠南區，加入了不少新兵，又有曾經帶領球隊於2016-2017球季，奪得聯賽季軍的主教練鄭兆聰重拾教鞭。球員佐佐木周亦對球隊實力充滿信心：「我哋有新球員，每個人都好有動力，會一齊努力。我覺得球隊季前表現唔錯，會盡可能贏更多比賽同爭取冠軍。」

標準流浪新球季矢志衝擊亞洲賽資格及聯賽前三，隊中主力姚浩明亦指球隊季前準備更好，覺得球隊有機會達成目標：「我哋季前友誼賽踢到應有嘅踢法，可以見到球員質素非常唔錯，教練都相當滿意我哋嘅表現，希望可以帶啲幸運成份，攞到前3名。」

堅持傳控打法的晉峰，來季繼續以「青春班」角逐本地賽事，隊長鄭璟昊期望球隊一年比一年進步：「我哋唔係啲爭標球隊，只要年輕球員落到場嘅時候搏盡，盡力就可以。」

港會成功羅致積施利及基奧等新兵，喜比特認為球隊實力比上季有改善，有力爭取更好排名：「可能有4至5隊會喺上游，其餘嘅隊伍包括我哋，我覺得實力會好接近。」

至於香港U23球員吳文希，期待球隊可以踢進攻足球，爭取中游位置：「有兩隊升班，我諗大家都係以年輕球員為主，實力都差唔多。」「文希」亦稱讚隊中部分未有港超經驗的球員，在訓練中表現出拼勁，並開始見到進步。

和富大埔隊長陳曉鋒則希望幫助球隊爭取中游，甚至更前的位置，他又形容戴上大埔隊長臂章的感覺「好新鮮」，要以身作則教導年輕球員正確態度：「態度其實好緊要，戰術上一定係教練甚至助教安排好哂，但心態甚至心理上，要俾到建議佢哋去進步。」

同樣以中游為目標的，還有另一支新升班的球隊深水埗，擁有港超經驗的嚴啟華，感覺與部分球隊實力接近：「我哋同大埔都係甲組升上嚟，仲有香港U23，港會同晉峰，我覺得大家實力唔係差太遠，希望可以喺5隊入面爭取前列。」