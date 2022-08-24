世界賽負伍家朗　黃永棋最後一舞：望大家繼續支持港將

香港羽毛球好手黃永棋告別球壇！這位32歲球手早已表明，今屆世界羽毛球錦標賽將是自己球員生涯的「最後舞台」，今日（24日）他在男單32強巧碰隊友伍家朗作「內訌戰」，最終他以16比21及9比21落敗，他寄語「多謝大家支持，接下來繼續支持香港隊其他球員。」

賽事在東京都會體育館上演，黃永棋上仗淘汰比利時球手卡拉基晉級，面對世界排名比自己高55位的伍家朗，黃永棋在首局曾最多領先8比4，然而當伍家朗站穩陣腳後，不消太多時間便取回主動及反超前，世界排名11的伍家朗領先17比16後，連奪4分先下一城。至次局黃永棋反撲乏力，最終以大比數9比21見負，以32強畢業，正式掛拍。

黃永棋曾於2008年贏得亞洲青年羽毛球錦標賽男單季軍，其後升上成人組，亦取得不俗的表現，包括於2011年的丹麥公開賽16強淘汰中國球星林丹。黃永棋亦為港隊出戰過亞運、奧運、全運及東亞運等運動會，奪得2013年天津東亞運的團體銀牌。

至於贏波的伍家朗亦在網上發文，紀念及講述參與黃永棋「告別戰」的感受：「做咗咁多年隊友，第一次同你一齊出隊比賽係2006年，今日可以參與你最後一場比賽係一件開心事，祝福你以後用另一個身份喺羽毛球界繼續順順利利。」伍家朗於16強將會面對2021年世錦賽冠軍、新加坡的駱建佑。