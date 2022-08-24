喇沙死亡H組出線　文佐鳴7球兩分闖蘇黎世8強

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」，周三（24日）在修頓場館決出八強。喇沙書院在「死亡H組」連挫寶覺中學和張振興伉儷書院，其中對張振興一仗，射手文佐鳴更射入7球兩分，昂首殺入八強，周五（26日）會對衛冕的漢華中學。

喇沙籤運平平，與學界精英賽四強常客寶覺和張振興同處H組，卻證明了「好波」比「好運」來得重要——先憑著曾朗謙攻入5分，以10：9險勝寶覺，再靠著文佐鳴轟入7球兩分，以20：10力挫張振興，連同擊敗可立，小組賽全勝，連續兩年躋身八強。

被編入「死亡H組」，文佐鳴直言緊張，對寶覺和可立打得綁手綁腳，尾場對張振興，才重拾射手本色：「告訴自己重頭來過，無論炒幾多球，都要繼續射，因為射手的職責就是射波。」重頭來過，不只文佐鳴，整隊喇沙都抱著這個決心踏上蘇黎世，皆因上月學界馬拉松，他們在64強倒灶出局，「當時太輕敵了，事後檢討過，調整過，刻意加強個人防守。想證明給別人看，喇沙值得走得更遠。」喇沙八強會對A組首名、衛冕的漢華，文佐鳴強調「做好自己，對面是誰都不怕」，盼一嘗冠軍滋味。

另外，拔萃男書院、基督教香港信義會信義中學和聖若瑟書院順利於E、F和G組出線。女子組方面，港島區勁漢華中學和英華女學校在E組狹路相逢，前者贏12：8，以全勝姿態晉級八強。剩下3支種子球隊寶覺中學、滙基書院和浸信會永隆中學，同樣未受考驗，取得八強資格。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」8強對賽表

中學男子組

漢華 vs 喇沙

男拔萃 vs 可藝

英華 vs 信義

聖若瑟 vs 桂華山

中學女子組

協恩 vs 永隆

漢華 vs 體藝

女拔萃 vs 寶覺

匯基 vs 青中

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小學組4強名單

小學男子組

拔萃男 vs 培正

聖雅各 vs 黃楚標學校

小學女子組

嘉諾撒 vs 崇真

拔萃女 vs 林文燦