兩馬賽名宿推波助瀾　撐C朗去法甲

有關C朗打算離開曼聯嘅新聞已經傳咗接近兩個月，C朗於「雙紅會」85分鐘後備上陣，兼賽後向看台上嘅球迷揮手致謝，被解讀為告別曼聯，最新說法係佢將會轉戰法甲，加盟豪門馬賽，此消息獲兩位馬賽名宿施斯及拿斯尼力撐，仲話如果C朗降臨馬賽，會好好關照佢！

嚟到夏天轉會窗最後階段，多間歐洲豪門均已表態無意簽入C朗，突然傳出上季法甲亞軍馬賽有意引入該葡萄牙巨星，兩位名宿施斯及拿斯尼異口同聲討論C朗加盟嘅可能性，仲表態予以支持！

曾效力馬賽及利物浦等大球會嘅施斯，喺社交媒體公開表態歡迎C朗來投，並表示如果佢嚟法甲，會對佢多加關照，施斯留言稱：「基斯坦奴，我的朋友，來馬賽吧，我可以關照你。#RonaldOM」

踢過馬賽同阿仙奴等球隊嘅拿斯尼，亦公開稱法甲係C朗嘅好去處，佢好坦白話：「法甲係5大聯賽水準最低嘅，如果佢過嚟，將可以交出入球同助攻等絕佳數據。」

法國傳媒分析指，如果C朗降臨法甲，將出現C朗單挑美斯、尼馬、麥巴比嘅PSG3叉戟盛況，噱頭十足，而且馬賽有歐聯入場券，亦係法甲爭標份子，滿足到C朗要求，至於C朗嘅高工資，馬賽大可在股價、出售波衫及紀念品得到補償，絕對有得諗。