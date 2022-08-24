琪哥缺席信義仔自己執生　爆冷闖蘇黎世8強

學界與正規三人賽略有不同，前者特許教練從旁指導。不過，基督教香港信義會信義中學教練李琪今日（24日）因事缺席，讓「信義仔」一嘗執生滋味，結果爆冷擊敗中華基督教青年會中學，打入「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」8強。

信義派出郭傑堯、陳泯齊、 潘城志和李建航，連挫中華基督教青年會中學、五旬節林漢光中學和中華基督教會全完中學，以全勝姿態出線。過程中，無論換人、請求暫停、單擋要roll還是pop，都由「信義仔」決定。「好新奇，我們大概是全場唯一沒隨隊教練的。」郭傑堯笑說，是按照事前部署，再增添「少少自己創意」和運氣，「但還是希望李sir快點回來！」

信義不是籃球名校，李琪說過球員常常自覺不如人，即使今日未能到場，也隔着屏幕打氣：「李sir一直在group鼓勵我們，說『你哋得嘅』、『你哋一啲都唔差』，給我們很大信心。」潛移默化地，他們由學界馬拉松「見到對面高高大大就淆底」，32強出局，變成蘇黎世毫不畏懼青中的「高佬」，殺入8強：「不會因為對着精英賽強隊就怕，只想背着學校的名字，發揮到最好，贏得一場得一場，再把勝利送給李sir。」