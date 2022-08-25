車路士瘋狂大計　出價1.7億鎊狂掃3星

車路士自新班主保利上場後野心勃勃，今個夏天已動用差唔多2億鎊買人，喺轉會窗最後1個星期，佢哋打算再簽多至少3名新兵。《Football London》報道車仔已出價收購李斯特城中堅韋斯利科芬拿、愛華頓翼鋒安東尼哥頓同巴塞隆拿前鋒奧巴美揚，3人合共轉會費高達1.7億鎊，幾乎肯定會打破2020年嘅轉會窗紀錄。

車路士上場聯賽吞列斯聯3蛋，證明球隊陣容有唔少漏洞，中堅位置已鎖定韋斯利科芬拿，呢位法國國腳近期已因車仔挖角影響，被李斯特城下放去U23隊操練，不過李城已拒絕車仔7,000萬鎊出價，企硬要求破後衞轉會費紀錄嘅8,500萬鎊，車路士目前仍未放棄，日內會將調整獎金方案以附合李城要求。

攻擊線亦係車仔重點買人位置，據報球隊已向愛華頓開出總值6,000萬鎊轉會費收購21歲新星安東尼哥頓，相信「拖肥糖」好大機會放人，雙方正商討部份轉會費由球員代替，人選包括干拿加歷查以及布查。車路士同時亦準備接納巴塞隆拿2,500萬鎊開價，收購33歲射手奧巴美揚，車路士同呢位加蓬前鋒早已就個人條件達成共識。

車路士今夏已動用1.8億鎊買入高列巴尼、史達寧、古古列拿、加比爾史路連拿同卓克禾美卡等新兵，如果未來1星期順利再簽埋上述3位球星，今個夏天轉會總花費會高達3.5億鎊，打破佢哋喺2020年夏天嘅2.2億買人開支紀錄，當年佢哋高價簽入夏維斯、迪姆華拿、艾度亞文迪、芝維爾同薛耶治等球星。