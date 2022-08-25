歐聯分組賽32隊齊腳　周五凌晨抽籤

周四(25日)凌晨踢埋餘下3場歐聯附加賽次回合之後，分組賽32支球隊全部誕生，最受矚目嘅「荷蘭內訌」，由雲邦賀斯執教嘅格拉斯哥流浪，作客以1比0擊敗由雲尼斯達萊執教嘅燕豪芬，兩回合合計，格流贏3比2，聯同薩格勒布戴拿模、哥本哈根搭上尾班車，晉身分組賽，歐洲足協將於香港時間周五(26日)凌晨零時進行分組抽籤。

歐洲足協早前已經公布8支種子隊，包括上屆歐聯冠軍皇馬、歐霸盃盟主法蘭克福、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、AC米蘭、波圖、阿積士。

第二及第三檔次亦強隊林立，最後打入分組賽嘅格拉斯哥流浪、薩格勒布戴拿模、哥本哈根列為第四檔次。

根據抽籤規則，同一聯賽及同一檔次嘅球隊唔會抽入同組，以目前情況睇，有可能出現皇馬、利物浦、國際米蘭、馬賽抽埋一齊嘅「死亡之組」。

歐聯分組賽抽籤檔次

種子隊：皇家馬德里、法蘭克福、曼城、拜仁慕尼黑、巴黎聖日耳門、AC米蘭、波圖、阿積士

第二檔次：利物浦、車路士、熱刺、巴塞隆拿、馬德里體育會、西維爾、祖雲達斯、RB萊比錫

第三檔次：多蒙特、薩爾斯堡、薩克達、國際米蘭、拿玻里、賓菲加、士砵亭、利華古遜

第四檔次：馬賽、布魯日、些路迪、海法馬卡比、柏辛域陀尼亞、格拉斯哥流浪、薩格勒布戴拿模、哥本哈根