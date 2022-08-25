烏克蘭球手抗議　美網取消艾珊妮嘉參加籌款賽

體育怎能與政治分得開！隨着高絲玉（Marta Kostyuk）代表一些烏克蘭球手的抗議下，美網周三發出聲明宣布取消了前世界第一的白羅斯名將艾珊妮嘉參加美網前的籌款義演。

「艾珊妮嘉是一位很出色及富有領導能力的球手，我們很感謝她能參與（慈善賽），但考慮到烏克蘭球員的敏感性，我們相信這是個正確決定。」美網賽會將於正賽前進行一個籌款表演賽，主要為受到戰爭影響的烏克蘭人籌款。

大會邀請了艾珊妮嘉、「泥地王」拿度、「一姐」施華德及名宿麥恩萊等多位球星出席籌款賽，不過，包括高絲玉在內的多位烏克蘭球手就反對兩屆大滿貫盟主白羅斯的艾珊妮嘉參加表演賽。

日前世界排名72位的高絲玉曾公開表態，「當我們發現在俄羅斯及白羅斯球員參加這項活動，我第一時間拒絕出席，我知道艾珊妮嘉與蒙菲斯等談過，但沒有與我們傾過，或許因為我的世界排名不夠高，她看不到我，但我對戰爭的態度很明確。」俄烏戰爭仍然嚴峻，體壇多項比賽都對俄羅斯及白羅斯運動員下令禁賽，而網壇除了早前的溫布頓之外，其他賽事包括下周一開打的美網都可讓這兩國球員，以個人身份參賽，即不能在比賽上出現該國家的國旗或國歌。