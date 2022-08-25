太冇品！夏蘭特踢慈善賽都「插水」

周四(25日)凌晨，巴塞隆拿喺主場同曼城踢慈善賽，雙方合演入球騷，打和3比3。不過，賽事出現污點，曼城人氣射手艾寧夏蘭特踢到補時「插水」博到12碼，引起網民口誅筆伐，直斥佢唔只其貌不揚，人品亦好差。

巴塞隆拿無喇喇開季後喺主場與曼城踢熱身賽，原來係為慈善，前巴塞助教恩蘇兩年前患上漸凍人症，因而發起今次慈善賽，收益用作研究漸凍人症。今場有91,062人入場睇波，雙方落力演出，踢得非常開放，開波21分鐘，巴塞隆拿後備門將伊拿基彭拿「送禮」接波甩手，被曼城前鋒祖利安艾華利斯近門射入。不過，巴塞好快由奧巴美揚窄角度射入扳平1比1。

換邊之後，兩隊加強進攻，法蘭基迪基「執雞」射入，為巴塞反超前2比1，曼城由小將高爾龐馬入番1球追至2比2，迪比還以顏色，為巴塞射成3比2。

曼城射手艾寧夏蘭特今場等到72分鐘先至後備上陣，成為爭議主角，佢喺補時9分鐘殺入禁區，同對手安達斯基斯坦臣有兩個身位距離，並冇任何接觸，但呢位挪威國腳竟然無故跌倒，明顯係「插水」博12碼。

由於係慈善賽，球證比較手鬆判12碼，馬列斯為曼城射入成3比3完場。艾寧夏蘭特踢慈善賽都「插水」，引起輿論批評，網民寸佢「演技差」、人品亦唔掂，踢慈善賽都「偷呃拐騙」，有違比賽原意。艾寧夏蘭特雖然間接幫助曼城扳平，但經此一役，形象肯定受損，真係得不償失。