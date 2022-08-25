歐協聯好戲碼　韋斯咸大盤執到「堡」

韋斯咸今季英超3戰全敗排包尾，喺周五(26日)凌晨就要轉戰歐協聯附加賽次回合，作客丹麥球隊域堡。由於聯賽戰績不濟，「錘仔幫」亦唔敢怠慢，宣布簽入艾馬臣柏美尼，有呢個利好消息刺激下，估計即使首回合韋斯咸贏3比1，今仗亦會盡力數胡，2.5球嘅入球大值得跟進。(周五凌晨1時開賽)

韋斯咸英超開季3連敗，更勁失5球兼零入球跌落榜末。為加強防守，喺周中歐戰前夕，會方宣布由車路士引入艾馬臣柏美尼。呢位28歲嘅左後衞自2018年1月加盟車仔後，一直不獲重用，但佢就有「冠軍命」，擁有巴西血統嘅柏美尼喺2018年決定代表意大利國家隊，至今上陣27次，並有份協助意軍奪得上年歐國盃冠軍，相信可以幫到手。

講番場波，「錘仔幫」喺領隊莫耶斯率領下，於上屆歐霸盃過關斬將，於16強淘汰「歐霸之王」西維爾、8強踢走法甲勁旅里昂，直至4強先不敵最後冠軍法蘭克福，今季角逐低一級別嘅歐協聯，韋斯咸可算係「大超班」，附加賽晉級應無難度，值得留意係佢哋歐洲賽場以攻代守，近4仗歐洲賽有3場總入球開3球或以上，今仗有好消息沖喜，肯定加倍落力爭取士哥。

域堡已超額完成

另邊廂域堡係上季丹超護級組球隊，今季暫時排第6，實力一般，歐協聯由第二圈外圍賽打起，殺入附加賽已是一大進步，現落後兩球下返主場搶攻，有利開入球大。