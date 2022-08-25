跟住楊文蔚虛擬跑步定向 走勻港九Checkpoints
2022年08月25日 20:32
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（相片由公關提供）
去年首次舉辦的「Red Bull Takeover」隊際虛擬跑步定向比賽載譽，即日起號召全港運動及定向發燒友在10月8日透過手機應用程式「Red Bull Takeover」，與兩位隊長楊文蔚及林德信一起走訪香港島及九龍各區設置的近三百個Checkpoints，透過跑步及各項體能挑戰收集積分，一起探索香港這座著名的「石屎森林」化成巨型遊樂場！報名參賽可於即日起至10月7日期間登入賽事網頁http://www.redbull.hk/redbulltakeover。
「Red Bull Takeover」定於10月8日 (星期六) 上演，並由本港女子跳高紀錄保持者楊文蔚及歌手兼瑜伽高手林德信，分別以隊長身份率領紅隊及藍隊，進行各項挑戰。2019年楊文蔚因為右腳阿基里斯腱撕裂養傷近兩年。復出後她漸入狀態，可惜在今年6月又不幸觸傷左膝。楊文蔚表示：「面對傷患雖然好挫敗，但是作為運動員克服困難、障礙就是我們的本能。所以，很高興可以以隊長的身份參加Red Bull Takeover的賽事，與喜歡運動的朋友一起探索香港這座石屎森林，完成各項挑戰及任務。」首次參加Red Bull Takeover便以隊長身份參賽的林德信表示：「除了瑜伽，我也十分享受其他戶外活動，但甚少有機會走入一些市區微細街角。今次參與Red Bull Takeover，希望可以與一班人一起穿梭香港街道，有機會一起發掘平時未必留意到的小事物，更能一起完成不同checkpoint挑戰。」
參賽者在登記報名時，須選擇加入由楊文蔚或林德信率領的其中一支隊伍。比賽定於下午3時至6時舉行，參加者需於3個小時內並透過手機應用程式尋找Checkpoints進行各項挑戰、任務，累計總平均分最高的隊伍，將會成為冠軍。勝出隊伍的成員，以及個人積分排名最高的參賽者，將可獲得精美獎品。
比賽區域內的設有近三百個Checkpoints，參賽者可在Checkpoints及透過跑步距離獲取分數，賽事必須全程徒步進行，而手機應用程式能計算選手不尋常的移動速度。此外，部份Checkpoints設有附加任務及獎勵分數，例如：體能挑戰、測驗、分數提升的功能及能量加油站。比賽時更要留意由兩位隊長楊文蔚及林德信設置的Checkpoint挑戰，以及隱藏的Checkpoint，隨時可得到額外積分。因此，賽前準備及行程計劃，將成為登上榜首的關鍵。參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，與同隊隊員互動傳訊、保持聯絡，協助隊伍爭取更好的成績，所以未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激！