跟住楊文蔚虛擬跑步定向　走勻港九Checkpoints

「Red Bull Takeover」定於10月8日 (星期六) 上演，並由本港女子跳高紀錄保持者楊文蔚及歌手兼瑜伽高手林德信，分別以隊長身份率領紅隊及藍隊，進行各項挑戰。2019年楊文蔚因為右腳阿基里斯腱撕裂養傷近兩年。復出後她漸入狀態，可惜在今年6月又不幸觸傷左膝。楊文蔚表示：「面對傷患雖然好挫敗，但是作為運動員克服困難、障礙就是我們的本能。所以，很高興可以以隊長的身份參加Red Bull Takeover的賽事，與喜歡運動的朋友一起探索香港這座石屎森林，完成各項挑戰及任務。」首次參加Red Bull Takeover便以隊長身份參賽的林德信表示：「除了瑜伽，我也十分享受其他戶外活動，但甚少有機會走入一些市區微細街角。今次參與Red Bull Takeover，希望可以與一班人一起穿梭香港街道，有機會一起發掘平時未必留意到的小事物，更能一起完成不同checkpoint挑戰。」

參賽者在登記報名時，須選擇加入由楊文蔚或林德信率領的其中一支隊伍。比賽定於下午3時至6時舉行，參加者需於3個小時內並透過手機應用程式尋找Checkpoints進行各項挑戰、任務，累計總平均分最高的隊伍，將會成為冠軍。勝出隊伍的成員，以及個人積分排名最高的參賽者，將可獲得精美獎品。

比賽區域內的設有近三百個Checkpoints，參賽者可在Checkpoints及透過跑步距離獲取分數，賽事必須全程徒步進行，而手機應用程式能計算選手不尋常的移動速度。此外，部份Checkpoints設有附加任務及獎勵分數，例如：體能挑戰、測驗、分數提升的功能及能量加油站。比賽時更要留意由兩位隊長楊文蔚及林德信設置的Checkpoint挑戰，以及隱藏的Checkpoint，隨時可得到額外積分。因此，賽前準備及行程計劃，將成為登上榜首的關鍵。參加者更可以用手機應用程式追蹤各自的即時比賽積分，與同隊隊員互動傳訊、保持聯絡，協助隊伍爭取更好的成績，所以未到比賽最後的一分鐘也不知鹿死誰手，十分刺激！