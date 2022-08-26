用拚勁說話！學界籃兒　爭逐蘇黎世3x3冠軍寶座

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」今日在修頓場館決出冠軍。中學男、女子16支種子球隊中，有13支順利晉級8強，到底是漢華中學和協恩中學順利衛冕，其他勁旅重返榮耀，還是新力軍闖出一片天？畢竟3人籃球的魅力，正是節奏快、變數大，一切皆有可能。觀眾記得戴穩眼鏡啦。（on.cc東網於周五早上11時直播、蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽Facebook及睇體Facebook同步直播）

今日先上演小學組賽，隨後將進行中學組比賽。中學男子8支種子球隊中，有7支順利出線，包括衛冕的漢華中學、上屆亞軍中華基督教會桂華山中學、傳統勁旅英華書院、拔萃男書院、喇沙書院、聖若瑟書院和嗇色園主辦可藝中學。其中，除了聖若瑟在G組錄得2勝1負，其餘球隊均以全勝姿態晉級，男拔萃更場均淨勝14.3分，盡顯學界王者風範。

拔萃仔望找聖若瑟復仇

男拔萃派出鍾志榮、徐澤成、梁卓炫和吳翊旺參賽，4人目標明確——拿下冠軍，一雪學界馬拉松8強出局之恥。「我們馬拉松太輕敵了，光靠個人能力單打，對面（聖若瑟）卻準備了很多3打3戰術。」鍾志榮憶述。對這間籃球名校、精英賽決賽常客來說，8強當然「唔收貨」，但鍾志榮強調男拔萃不是不能輸：「但要吸取經驗，搞清楚為什麼輸，哪些地方不如人，再努力練習改善。」

3人籃球節奏快，球員須於10分鐘內不斷攻守轉換，如要衝擊冠軍，更要一日內打足3場，體能消耗極大。鍾志榮稱胡國鋒教練已設計多套戰術，讓他們避免不必要的消耗，更輕易得分：「我們會跟足胡sir部署，改善入局和防守，希望至少打入4強，刷新馬拉松紀錄，決賽贏回聖若瑟一次，報到仇就最好了。」

射手文佐鳴為喇沙搏到盡

相較其他球隊，喇沙出線難度最大。身陷「死亡H組」的他們，以10：9和20：10力挫寶覺中學和張振興伉儷書院，對張振興一仗，不僅克服身高劣勢，封鎖對方中鋒，射手文佐鳴更射入7球兩分。這個中五生表示，喇沙與7支港九區勁旅早前進行8角賽，在決賽擊敗男拔萃封王，為他們注入強心針。即使籤運平平，出線又要硬撼衛冕的漢華，「但做好自己，對面是誰都不怕。」

中學男子8強唯一非種子球隊，是甲一球星李琪執教的基督教香港信義會信義中學。初賽雖然李琪未能到場指導，但郭傑堯、陳泯齊、潘城志和李建航爆冷擊敗中華基督教青年會中學，小組賽全勝晉級。信義不是籃球名校，隊長郭傑堯坦言平日鮮有機會對上學界勁旅，會盡力爭勝，「贏得一場得一場」。

衞冕隊協恩望薪火相傳

女子組方面，有6支種子球隊順利出線，包括已連膺6年學界「四冠后」的協恩中學、中華基督教青年會中學、拔萃女書院、漢華中學、寶覺中學和滙基書院（大坑東）。

協恩壟斷學界5人籃球多年，改打3人一樣未受考驗，在上屆蘇黎世和馬拉松封后，日前3場小組賽，場均淨勝17.7分，其中對可立中學（嗇色園主辦），更以21：0「派蛋」，可謂牢不可破。不過，協恩球員一向謙遜，隊長李佩沛透露馬拉松後，球隊繼續密密練兵：「平日訓練，會把我們4個（李佩沛、關海珮、毛凱欣和盧海瑤）編入一隊，對另外4個強的隊友，重點提升個人能力和防守。」同為中六生的關海珮稱，會用平常心看待冠軍：「我最希望大家打出默契，不要只靠1 on 1，讓外界看到新球員可以接棒。」

漢華女籃對體藝夠矚目

非種子出線的有漢華中學和賽馬會體藝中學。前者作為籃球名校，上屆蘇黎世和馬拉松均未能出線，今屆總算一吐烏氣，在小組賽力克港島區老對手英華女學校，以全勝姿態打入8強。至於體藝以1分爆冷擊敗港大同學會書院，亦為中學女子8強帶來一番新氣象。

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」8強對賽表

中學男子組

漢華 vs 喇沙

男拔萃 vs 可藝

英華 vs 信義

聖若瑟 vs 桂華山

中學女子組

協恩 vs 永隆

漢華 vs 體藝

女拔萃 vs 寶覺

匯基 vs 青中

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小學組4強名單

小學男子組

男拔萃 vs 培正

聖雅各 vs 黃楚標學校

小學女子組

嘉諾撒 vs 崇真

女拔萃 vs 林文燦