歐聯抽籤現死亡之組　巴塞國米拜仁大激鬥

周五(26日)凌晨歐聯分組賽抽籤，最受關注嘅「死亡之組」出現喺C組，拜仁慕尼黑、巴塞隆拿同國際米蘭3大名牌大激鬥，今夏轉投巴塞嘅羅拔利雲度夫斯基更會即刻倒戈拜仁，成為焦點人物。至於英超4強就抽到靚籤，齊齊出線16強問題不大。

今屆分組賽實力平均，唯獨C組出現3強鼎立局面，拜仁同巴塞冤家路窄，近2年3次對賽拜仁場場大勝，包括2020年歐聯8強喺中立場8比2血洗巴塞，上屆分組賽亦主客場各派3蛋。不過巴塞今夏大事擴軍，而撬走埋拜仁王牌前鋒羅拔利雲度夫斯基，牙齒印更深。

除拜仁同巴塞之外，C組仲有意甲勁旅國際米蘭，國米今季引入盧卡古、米希達利恩等球星，上屆亦成功殺入16強，實力強橫。C組最後一隊係柏辛域陀尼亞，呢支捷克球隊牌面最弱，喺3大勁旅激鬥下好可能成為「炮灰」。

至於英超4隊都抽到好籤，熱刺喺D組抽中同馬賽、士砵亭、法蘭克福同組，被視為「全場最靚」，球迷已經問定16強會對邊隊；車路士雖然喺E組硬撼AC米蘭，但同組薩爾斯堡同薩格勒布戴拿模實力有限，攜手出線問題唔大。

曼城同利物浦相對較難打，「藍月亮」喺C組對多蒙特、西維爾同哥本哈根，新加盟嘅艾寧夏蘭特亦有機會立即倒戈多蒙特；利物浦喺A組就對拿玻里、阿積士同格拉斯哥流浪。分組賽喺9月6日正式展開，決賽喺明年6月假土耳其伊斯坦布爾舉行。

歐聯分組形勢

A組：阿積士、利物浦、拿玻里、格拉斯哥流浪

B組：波圖、馬德里體育會、利華古遜、布魯日

C組：拜仁慕尼黑、巴塞隆拿、國際米蘭、柏辛域陀尼亞

D組：法蘭克福、熱刺、士砵亭、馬賽

E組：AC米蘭、車路士、薩爾斯堡、薩格勒布戴拿模

F組：皇家馬德里、RB萊比錫、薩克達、些路迪

G組：曼城、西維爾、多蒙特、哥本哈根

H組：巴黎聖日耳門、祖雲達斯、賓菲加、海法馬卡比