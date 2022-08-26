【西甲】貝迪斯專剋奧沙辛拿

星期六凌晨西甲賽事，貝迪斯主場迎戰奧沙辛拿，兩隊開季都連贏2場，表現有驚喜。貝迪斯上季排第5位，陣中有費基亞等星級球員，前鋒保查艾利斯亞斯開咧2場入3球，火力夠晒保證；奧沙辛拿今季頭2輪都係主場，但佢哋作客成績麻麻，近7場聯賽作客只得1勝，表現畀唔到人信心，睇番兩隊過去5次交鋒，貝迪斯5場都贏晒，格食格之下，捧主勝係明智之選。 ●法達斯維

直播表

周六0:30am 意甲 蒙沙 對 烏甸尼斯

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周六0:30am 德乙 杜塞爾多夫 對 雷根斯堡

OnTV東網

周六1:00am 俄超 PFC索契 對 奇姆基

有線601/661

周六2:00am 西甲 基羅納 對 切爾達

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周六2:45am 意甲 拉素 對 國際米蘭

now 638

周六3:00am 法甲 阿些斯奧 對 里爾

now 639/714

周六4:00am 西甲 貝迪斯 對 奧沙辛拿

now 632

周六8:00am 美職 FC奧斯汀 對 FC洛杉磯

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周六10:00am 美職 波特蘭伐木者 對 西雅圖海灣者

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