祖高域承認缺席美網　華度加奴首圈遇硬仗

網壇前世界「一哥」祖高域終於承認會缺席下周一展開的美國網球公開賽，他周四在個人社交平台確認今屆無緣爭逐；而美網賽會亦進行了抽籤，爭取女單衞冕的英國天才少女華度加奴，首關唔易過。

一直堅持不接種新冠疫苗的祖高域，繼年初澳網最終被拒趕出境後，美國都禁「未打針」的人士入境，故祖高域都不會有例外，然而他一直都期望「有彎轉」可以參賽，不過，距離開賽還有三天，他都要接受無緣參加今年美網的事實。

「很遺憾，我無法到紐約參加今屆美網，多謝球迷充滿愛及對我支持的留言，祝福其他參賽球員。我會保持狀態及積極心態，等待再次參加比賽。在網球世界再見！」祖高域向球迷宣布缺席美網的消息，亦意味着無法在今年追平拿度的22個大滿貫冠軍紀錄。

至於美網賽會亦進行了抽籤，球迷關注的其中一個焦點是以此作為生涯告別戰的「細威」S威廉絲，她在女單首圈面對從未碰頭的黑山球員高雲絲（Danka Kovinic ），而細威過去在兩個熱身賽都是一輪遊，球迷都希望可以多睇這位6屆美網盟主的風采；而上屆女單冠軍英國的華度加奴一戰成名，即將迎來衞冕的挑戰，首圈她與法國老將歌妮特。