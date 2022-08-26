由於疫情關係，上周展開的2022亞冠盃東亞區淘汰階段繼續採取賽會制，並於日本琦玉縣上演。日職聯三雄橫濱水手、神戶勝利船及浦和紅鑽則肩負起為日本爭標的重任，最終佔有主場之利的浦和紅鑽成功在四強淘汰韓職代表全北汽車，昂然晉身在明年二月舉行的總決賽。至於港超代表傑志同樣有份出戰十六強賽事，可惜最終以0比4不敵泰超代表巴吞聯在十六強止步，但已創出港超球隊晌亞冠盃的最佳成績。而家就同大家回顧下日職聯球隊晌今次賽事的表現。

十六強：神戶勝利船 3:2 橫濱水手

早早在十六強就要上演日本內訌！晌日職聯陷入護級漩渦的神戶勝利船遇上前列份子橫濱水手，賽前一般預期雙方實力有差距下，橫濱水手將可輕鬆晉級，不過賽事的發展卻令人出其不意。

神戶勝利船賽前在聯賽擊敗北海道札幌岡薩多，結束連敗走勢，狀態似乎有起色；至於橫濱水手的比賽則因颱風關係而改期，變相得到更多休息時間。神戶勝利船的正選陣容收起恩尼斯達、武藤嘉紀、槙野智章等大名球員，牌面看似低一線；相反橫濱水手則陣容完整，里奧施亞拉、仲川輝人、岩田智輝、西村拓真等皆在正選陣容之中。

雖然被睇低一線，但神戶勝利船開賽無耐即帶來驚喜。7分鐘，汰木康也中路突破傳予右路後上的飯野七聖，呢位晌夏天由鳥棲砂岩加盟的右閘突入禁區輕鬆射入，為神戶勝利船搶得領先優勢。之不過橫濱水手實力始終有返咁上下，失波後無耐即有仲川輝人晌右路發難落底線傳中，伏兵門前的西村拓真插水式頭鎚頂入，兩軍開賽未夠10分鐘已經踢成1比1。

被追平後，神戶勝利船在場上繼續採取主動，隊長山口螢先後作出施射，但卻被門楣及橫濱水手門將高丘陽平所阻。戰至29分鐘，橫濱水手守將實藤友紀禁區內犯手球被罰十二碼，佐佐木大樹一射中鵠，神戶勝利船結果以2比1領先上半場。

力求反撲的橫濱水手，在下半場開賽後隨即搶攻，永戶勝也助攻禁區內施射卻逃唔過神戶勝利船門將前川黛也的十指關，而呢位守門員晌下半場多次為球隊力挽狂瀾，可說是球隊晉級的重要功臣。戰至80分鐘，空群而出的橫濱水手後防暴露出唔少空位，山口螢殺入禁區右路再地波傳中，後備入替的小田裕太郎近門抽掛網波射成3比1，橫濱水手在此時可說是大勢已去。

橫濱水手雖然落後兩球，但晌餘下時間依然未有放棄，繼續向神戶勝利船後防施加壓力，後備入替的安達臣盧比斯更晌89分鐘為球隊追成2比3較接近紀錄，為賽事掀起最後高潮。不過神戶勝利船最終力保勝果，以3比2擊敗橫濱水手爆出小冷門，亦令後者再一次未能突破亞冠盃十六強。

十六強：柔佛DT 0:5浦和紅鑽

至於另一日職聯球隊浦和紅鑽，在十六強則遇上馬來西亞班霸柔佛DT，可說是抽到好籤。浦和紅鑽經過暑期的調整後，狀態比起季初好得多，今場賽前的5場日職聯賽事取得4勝，因此普遍被睇高一線；至於柔佛DT在分組賽階段佔有主場之利下，成功淘汰川崎前鋒及蔚山現代兩支勁旅，但到十六強要作客日本兼且遇上有真正主場之利的浦和紅鑽，難怪賽前會被睇淡。

浦和紅鑽雖然實力比起對手高，但陣容依然係精銳盡出，西川周作、酒井宏樹、伊藤敦樹、阿歷山大舒候斯、卡爾遜、松尾佑介等主力戰將皆在陣中。晌主場球迷吶喊助威下，浦和紅鑽開賽後立即搶攻，並由阿歷山大舒候斯在8分鐘主射十二碼先開紀錄，浦和紅鑽早早取得領先優勢。

19分鐘，浦和紅鑽在廿五碼位置左右搏得罰球，卡爾遜施展黃金左腳射入彎入死角，為浦和紅鑽擴大領先優勢。戰至39分鐘，呢位瑞典翼鋒在禁區內竟然無人看管下輕鬆接應小泉佳穗的傳中射入，令浦和紅鑽以3比0領先上半場。

早早大幅領先的浦和紅鑽，在下半場的攻勢有所放緩，間接令柔佛DT搶回唔少攻勢，可惜科里斯迪利及貝格臣先後叩關皆未能追成較接近紀錄。84分鐘，後備入替的江阪任右路突破越位陷阱後快放，地波傳予同樣後備入替的卡斯柏真卡射成4比0。補時階段，江阪任、卡斯柏真卡再次成功合作，後者接應江阪任左路傳中射成5比0，浦和紅鑽以清風送爽的大勝姿態晉級八強。

八強：神戶勝利船 1:3 全北汽車

完成十六強賽事後，亞洲足協即為賽事八強對碰進行抽籤，結果神戶勝利船需要面對韓職聯勁旅全北汽車。全北汽車在十六強與另一韓職聯代表FC大邱激戰120分鐘險勝晉級，表現未夠說服力，加上球隊在今屆韓職聯的表現亦未算突出，上仗表現出色的神戶勝利船絕對有力偷雞。

不過神戶勝利船的正選陣容卻係有少少出人意表，上場表現出色的飯野七聖、汰木康也皆列後備，大迫勇也、恩尼斯達更因傷缺陣，前線只靠黑山射手史提芬穆高沙衝鋒陷陣。上半場開賽後，兩隊皆踢得甚為保守，入肉的攻門唔多，今仗以正選上陣的小田裕太郎在20分鐘的遠射被全北汽車門將李範守成功化解已經係較為似樣的攻勢，雙方在上半場互交白卷。

不過在下半場開賽後，兩軍取向與上半場截然不同，開始有對攻場面。63分鐘，年青守將尾崎優成趁角球攻勢上前助攻，乘亂以急勁地波傳中，全北汽車門將李範守拍出不遠被後備入替的汰木康也射入，為神戶勝利船取得領先優勢。

之不過取得領先後不久，神戶勝利船唔集中的毛病再次出現，全北汽車中鋒古斯達禾軒歷基墮後交出直線予另一快馬莫度巴路，呢位晌英超搵過食的岡比亞翼鋒快放入禁區輕鬆射成1比1。再次打和後，雙方繼續互攻，神戶勝利船的鄉家友太及汰木康也先後作出遠射皆高僅僅斜出；而賽事末段全北汽車射手金鎮圭近門頭鎚亦過唔到前川黛也的十指關，結果雙方以1比1完成90分鐘賽事，亦進入加時階段。

全北汽車雖然晌十六強激戰120分鐘，但今仗打至加時階段依然未見疲態，相反神戶勝利船在加時階段卻顯得有心無力，戰至104分鐘，莫度巴路左路傳中再次搵到好拍檔古斯達禾軒歷基，後者乘住前川黛也出迎時間有失誤下輕鬆頂入，令全北汽車在賽事中首次領先。

加時下半場神戶勝利船積極反撲，但所製造出具威脅性的埋門不多，只有史提芬穆高沙晌補時階段的頭鎚較為近傍。神戶勝利船在最後一個角球攻勢空群而出，就連門將前川黛也亦開上前線，不過全北汽車成功解圍之餘，更有快翼文善敏搶得皮球後跑足半場射入空門。結果全北汽車以3比1淘汰神戶勝利船，後者未能再進一步。

八強：浦和紅鑽 4:0 巴吞聯

浦和紅鑽繼十六強淘汰柔佛DT後，晌八強再次遇上東南亞球隊，對手乃泰國代表巴吞聯。泰國聯賽雖然仍未開咧，但巴吞聯在十六強以4比0大勝淘汰傑志一仗的表現卻相當出色，加上陣中有鄧達、迪奧高、杜里斯等好手，賽前一般認為巴吞聯可為浦和紅鑽帶來麻煩。

浦和紅鑽今場繼續沿用大部份正選球員上陣，酒井宏樹、卡爾遜、小泉佳穗、松尾佑介等上仗有出色表現的戰將皆在陣中；而巴吞聯亦有泰國老牌射手鄧達正選掛帥，效力過廣島三箭、清水心跳的佢重返日本賽場亦惹人注目。開賽唔夠1分鐘，浦和紅鑽已有快馬松尾佑介突破越位陷阱快放射入，可惜經過VAR覆核後被判犯手球而入球無效，但已為巴吞聯後防敲響警鐘。

晌場上一直佔有控球優勢的浦和紅鑽戰至31分鐘，終於由卡爾遜接應關根貴大的傳送，晌禁區頂以左腳勁射抽入，協助浦和紅鑽取得領先優勢。浦和紅鑽在上半場餘下時間繼續得勢不饒人，42分鐘中堅岩波拓也接應角球攝前柱頂入，協助球隊領先至2比0，浦和紅鑽亦以呢個比數領先半場。

下半場開賽後，巴吞聯積極搶攻務求收窄差距，可惜禾拿切及伊臣芬迪的射門皆未能射破西川周作把守的浦和紅鑽大門。65分鐘，伊藤敦樹右路成功突破傳予左路的小泉佳穗，呢位今季表現出色的中場球員晌禁區頂起左腳射向死角射成3比0。洩氣的巴吞聯打到71分鐘再失一球，後備入替的江阪任傳予左路另一後備兵明本考浩，後者殺入禁區射入死角掛網波，協助浦和紅鑽以4比0大勝巴吞聯，殺入四強。

四強：浦和紅鑽 1:1 全北汽車 (加時2:2，浦和紅鑽互射12碼勝3:1)

東亞區四強賽事，浦和紅鑽與全北汽車的交鋒可說是矚目大戰，兩軍同樣贏過2次亞冠盃冠軍，加上兩軍過往多次於亞冠盃交手互有勝負，難怪賽事吸引到超過23000名球迷入場。

強敵當前，浦和紅鑽繼續沿用上場陣容，以不變應萬變；至於全北汽車則收起金甫炅、莫度巴路、文善敏及韓教元等經驗戰將，似乎留有一手。在主場球迷打氣下，浦和紅鑽一開波已經踢出氣勢，卡爾遜晌右路同酒井宏樹作出美妙配合，後者落底線地波傳中予門前的松尾佑介撞入，浦和紅鑽只需11分鐘即打開紀錄。落後的全北汽車務求反撲，半場未夠已經換入莫度巴路希望加強攻勢，呢位岡比亞翼鋒之後亦有製造機會予宋敏圭，可惜後者未能把握，浦和紅鑽半場領先1比0。

下半場開波後，全北汽車繼續採取主動，52分鐘莫度巴路地波傳入禁區，接應的宋敏圭被大畑步夢侵犯，經過VAR覆核後全北汽車獲得十二碼，並由白昇浩操刀射入追成1比1。浦和紅鑽被追平後再次佔有主導權，多次製造攻勢威脅全北汽車大門，及後更換入卡斯柏真卡及江阪任加強攻力，呢對組合差少少晌完場前為浦和紅鑽絕殺對手，可惜卡斯柏真卡先射中柱，江阪任補射亦被全北汽車門將李範守回身救出，結果雙方以1比1完成90分鐘，需要加時分勝負。

加時上半場雙方互無紀錄，去到加時下半場10分鐘，全北汽車左路短角球攻勢，李承琪左路無人看管下以急勁地波傳中，後備入替的老將韓教元攝前柱篤入為全北汽車反超前，令浦和紅鑽陷於出局邊緣。浦和紅鑽在賽事餘下時間瘋狂進攻，務求收復失地，終在完場前獲得回報。酒井宏樹右路突破越位後傳中製造混亂，明本考浩的近門頭鎚雖然被李範守成功救出，但卡斯柏真卡於門前成功補中，浦和紅鑽得以將比賽帶至互射十二碼階段。

互射十二碼選擇了晌靠近浦和紅鑽球迷的禁區進行，強大的主場威力似乎為浦和紅鑽晌緊張時刻製造到有利條件，門將西川周作於頭兩輪十二碼先後救出金甫炅及李承琪的施射，而阿歷山大舒候斯及卡斯柏真卡全數射入，浦和紅鑽的優勢相當明顯。到第三輪，今仗表現出色的卡爾遜竟然射失，令全北汽車重燃勝利希望，但全北隊長金珍洙於第四輪主射中柱，而江阪任則不負所托射入奠定勝局，浦和紅鑽卒之晌驚濤駭浪的情況下，於主場球迷面前昂然晉身亞冠盃決賽。

雖然東亞賽區所有賽事完成，但西亞賽區的淘汰階段仍未展開，因此浦和紅鑽的決賽對手誰屬仍然係未知數。由於要遷就11月舉行的世界盃決賽周，今屆亞冠盃的兩回合制決賽將會推遲至下年2月進行，而浦和紅鑽亦會晌主場出戰最重要的次回合賽事，各位球迷到時記得留意。

本周日職聯直播時間：

8月26日下午6：00 大阪櫻花 對 廣島三箭 有線電視602／662

8月27日下午6：00 川崎前鋒 對 鹿島鹿角 有線電視601／661

本周日乙直播時間：

8月28日下午5：00 秋田藍閃電 對 大分三神 有線電視602／662

8月28日下午6：00 熊本羅亞素 對 東京綠茵 有線電視601／661

*直播時間以電視台公佈為準

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