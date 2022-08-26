【蘇黎世3X3】永隆贏匯基封后　林普茵學界完美句號

浸信會永隆中學周五（26日）於「蘇黎世保險香港學界3X3籃球挑戰賽」展現氣勢，8強險勝「學界4冠后」協恩中學，4強力挫港島區勁旅漢華，決賽再以11比8擊敗學界馬拉松亞軍匯基書院（大坑東），首次贏得賽事女子組冠軍。

女子組決賽由永隆中學大戰𣾀基書院，前者4強以7比5擊敗港島區霸主漢華，後者則以9比4輕取拔萃女書院。永隆由林普茵擔任進攻發動點，初段外圍連續兩次得分，帶領永隆打出5比1攻勢。其後匯基由梁煒嵐「止血」，楊嘉更突破防線，兩度剷籃得分，一口氣連追3分至4比5。不過永隆外圍手感不俗再有姜海熒投進兩分球，林普茵和陳芷珊亦密密搶分，𣾀基即使有梁煒嵐尾段連得3分，仍未能扭轉戰局，最終永隆以11比8取勝，首度封后。

永隆中學8強至決賽都贏得有說服力，特別對衞冕協恩一仗，由落後1比7追成平手，成功打亂對手陣腳，最後加時反勝，眾將盡顯爭勝決心。決賽轟入全場最高6分的林普茵說，「今年是我最後一年學界，終於第一次贏到冠軍！隊友年紀都比我小好多，我想在她們迷惘時給她們信心，好開心最後可以和這班『小朋友』一起贏。」

永隆在學界馬拉松以1分不敵裘錦秋中學（葵涌）早早出局，林普茵透露，球隊其後進行密集式訓練，務求改善問題，「為備戰今次賽事，我們賽前連續10日訓練，因為真的好想贏這個比賽。8強贏協恩之後，我們有更大信心走下去，冠軍證明我們的實力。」