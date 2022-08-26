桌壇Big6聚香江！奧蘇鬥安儀　Marco揭幕鬥沙比

世界桌球壇Big6匯聚香江，10月挑戰香港Cue王Cue后！「香港世界桌球大師賽2022」落實於10月6至9日假香港體育館舉行，以「火箭」奧蘇里雲為首的世界排名前6名球手均全部應戰，「火箭」首輪即與「四眼Cue后」吳安儀碰頭，而揭幕戰傅家俊（Marco）硬撼「小丑」沙比，爭攞頭彩。

大會周五舉行新聞發布會公布有關詳情，7屆世界冠軍兼「一哥」奧蘇里雲，連同「準神」卓林普、「小丑」沙比、上屆盟主兼世界第4的澳洲球星羅拔臣，「巫師」希堅斯及中國新星趙心童均應邀參賽，他們將與香港天王天后Marco及吳安儀首次在紅館比拼。「火箭」

賽制以世界排名前4名球手作為種子，並以淘汰賽制進行。4場八強賽事（半準決賽）於10月6日和7日以9局5勝制進行，2場四強賽事（準決賽）及決賽於10月8日和 9日以11局6勝制進行。經大會抽籤後，傅家俊將與首天下午1時30分與沙比爭逐，而揭幕日的晚上7時，則由羅拔臣對趙心童，而翌日（7日）卓林普會對希堅斯，晚上７時則由奧蘇里雲對吳安儀。

至於表演賽亦有望邀請海外球手與本地桌球精英進行對決。門票方面，8強戰票價最低為100港元，而決賽最高票價為580港元，門票9月7日起於URBTIX（城市售票網）公開發售。公眾可透過URBTIX（城市售票網）售票處、官網、手機應用程式或熱線電話（+852 2111 5999）訂票。於開售日，每人最多可購買4張同日門票，即每人每次交易最多可購買16張門票；開售日之後的售票數量則限每人最多可購買6張同日門票。

票價方面：

10月6至7日（半準決賽）- 港幣100元、280元、450元

10月8至9日（準決賽及決賽）- 港幣130元、380元、580元