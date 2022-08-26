【蘇黎世3X3】英華險勝拔萃封王　范浩雲有憾無悔的冠軍

「蘇黎世保險香港學界3x3籃球挑戰賽」今日（26日）王者誕生。英華書院和拔萃男書院在決賽重現夢幻對決，前者在范浩雲傷退下，憑著吳委峻射入4球兩分，豪取10分，以16：15首奪冠軍。

英華隊長范浩雲在四強右肩脫臼，靠著吳委峻射入「準絕殺」兩分球，才險勝聖若瑟，與老對手拔萃會師決賽。吳委峻延續手感，剛開局已命中外投。但拔萃中鋒吳翊旺利用身型優勢，不斷硬爆籃底，加上徐澤成連取6分，反超前12：9。

吳委峻再次挺身而出，射入2球兩分，連同莫煒謙的中距離，重掌領先。三人籃球未到最後一刻，都不知鹿死誰手，拔萃鍾志榮在最後7秒連取3分，追剩1分差距。然而時間站在英華這邊，英華以16：15贏出這場夢幻對決，拿下冠軍。

頒獎禮緊接著進行。范浩雲在醫院包紮過後，搭的士趕回修頓，雖然行動不便，穿球衣、掛金牌、脫口罩拍照都要隊友幫忙，依然笑得瞇起眼睛：「我在醫院等藥等了很久，雖然趕不及回來看比賽，但覺得可以陪他們領獎，成隊人一起走都好。」

范仔是英華唯一的中六生，中學生涯最後一場比賽，用一條脫臼的肩膀，還有自己無法參與的冠軍作結，說不遺憾是騙人的：「尤其決賽，一秒都沒打過，連在場邊看都不能，看直播隊友打得這麼搏命，有種無力感。」但英華打破近年「永遠只差一點點」的命運，擊敗宿敵拔萃奪冠，開心肯定大於不開心：「我們很久沒正式對過拔萃了，只在前陣子8角賽對過，輸了。當時就想，畢業前怎都要贏返一次，今次雖然沒親身參與，但隊友幫手贏了，心都好過點。加上這是我在英華第一個，也是最後一個冠軍，意義最大。」

勝利功臣吳委峻直言，范浩雲受傷影響重大，四強抱著「炒了就輸」的心態射入「準絕殺」兩分球。剛轉來英華一年的他表示，背負「英華仔」的名字沒壓力，蘇黎世冠軍為他們注入強心針，盼下個學年回到五人賽再創佳績。