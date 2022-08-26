港超聯　冠忠南區強陣迎擊香港U23

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）揭開戰幔，打頭陣有冠忠南區坐鎮香港仔運動場，迎戰香港U23。季前積極增兵的南區，實力有增無減，至於以「青春班」為骨幹的香港U23，今場則希望靠活力取勝，兩軍誓要為球迷獻上1場精彩揭幕戰。（周六下午3時開賽）

冠忠南區上季腰斬前高踞積分榜榜首，今季球隊前中後都引入多位新兵，實力有增無減，其中就包括基斯和艾華兩位洋將。重掌球隊教鞭的鄭兆聰（Ricky），就透露兩人與球隊磨合情況良好，尤其對艾華的狀態感滿意：「艾華上季甲組踢完，只係停咗兩個禮拜，好快就操起狀態。」

南區季前於多場熱身賽中報捷，Ricky仍認為球隊狀態有待提升，但相信已準備好面對首場賽事：「季初狀態未必十足，但球隊已做足準備，全世界啲聯賽都已經開始，我哋都希望香港嘅聯賽可以盡快展開。」至於隊長之一的佐佐木周，就誓言今場會以全取3分為目標。

司徒文俊接任香港Ｕ23主教練後，即將首次領軍出戰，賽前他承認感到興奮。他表示冠忠南區陣容完整，尤其前線有不少選擇，例如史提芬彭利拿及佐佐木周等，球隊在場上要多加留神：「我哋要留意攻守轉換，避免喺嗰啲環境失波，我諗呢個係比賽其中一個重點。」陣中球員經驗普遍較淺，他亦不忘激勵一班小將：「我一路都同佢哋講，就算我哋喺比較弱勢嘅位置，但有啲嘢係唔可以失去嘅，就係理念同信心。」

【每場增設「最佳球員」】

香港足球總會周五(26日)宣布，將會為「2022/23年度中銀人壽香港超級聯賽」（港超聯）的每場比賽設立「最佳球員」獎項，並於賽事完結前公布。當選者除獲頒獎座外，還可在季尾舉行的「香港足球明星選舉」中獲得額外分數。