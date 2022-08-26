攻擊曼聯上路？修咸頓主帥：唔係咁易架

英超第4輪早場曼聯作客修咸頓，有傳媒向修咸頓領隊夏辛侯迪提問，問佢會否針對曼聯中堅「矮腳虎」利辛度馬天尼斯進行高空轟炸，夏辛侯迪「洪師傅」上身，應咗句「唔係咁易架」。

外號「屠夫」嘅阿根廷中堅利辛度馬天尼斯，身高只有1米75，係英超最矮中堅，唔少球評家認為佢係曼聯防線弱點所在，英超第2輪對賓福特，曼聯所失第3球防守角球，就係佢輸身高而失守，唔少人認為修咸頓今場放多啲高波，就可以攻破曼聯防線。

對於上述提問，夏辛侯迪回應稱：「有人話佢咁矮，將個波放高啲就掂，不過我嘅睇法並唔係咁容易，雖然我心目中已經有個計劃。」至於係咩計劃，夏辛侯迪未有披露。

曼聯喺「雙紅會」擊敗利物浦後，曾批評過馬天尼斯唔適合踢英超嘅評述員加歷查，已經改口認為佢踢法極具侵略性，控波同閱讀球賽能力上乘。曼聯領隊坦哈格亦唔擔心馬天尼斯太矮，因為佢過往喺歐聯同荷甲等大戰都應付自如，認為大家睇嘢太膚淺。