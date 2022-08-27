曼聯1億歐元終極收購　安東尼哀求阿積士放人

曼聯收購前鋒計劃如火如荼，領隊坦哈格希望喺轉會窗關閉前簽入安東尼馬菲奧斯，不過出9,000萬歐元天價仍被阿積士拒絕。呢位巴西國腳周六(27日)接受訪問，罕有公開哀求阿積士：「請放我走，畀我實現夢想！」據報曼聯亦志在必得，準備開出終極1億歐元轉會費，誓要搶到心頭好。

據英國傳媒報道，曼聯最新開價9,000萬歐元收購安東尼馬菲奧斯，已被阿積士即時拒絕，呢支荷甲班霸嘅教練舒魯達已表明佢係「非賣品」，不過安東尼馬菲奧斯似乎去意已決，近日已經冇再跟隊操練同比賽，周六更罕有接受權威記者Fabrizio Romano專訪，公開表達轉投曼聯嘅意願。

22歲嘅安東尼馬菲奧斯表示：「今年2月開始，我已經向阿積士表達想轉會搵新挑戰，6月我提早結束假期，返嚟再向球會同新教練講我想離隊，轉會窗開始後我再重申『我想離隊』！依家有份豐厚報價喺度，阿積士竟然話只得5日時間搵替補而拒絕。我唔係要阿積士釋放我，而係要阿積士接納荷甲史上最高嘅轉會收購！我愛阿積士，但我已決定追逐自己嘅故事同夢想，希望球迷明白，呢啲機會對足球員嚟講可能一生只有一次。」

據英國《每日郵報》消息，曼聯最新開價被拒絕後冇打算放棄，正準備作出最後一次報價，預計1億歐元轉會費可以令阿積士同意放人。報道指阿積士亦着手物色替補人選，車路士翼鋒薛耶治、羅馬嘅祖斯甸古華特同維拉翼鋒安華艾加斯都係候選人。