爭入世界總決賽！Red Bull三人籃球賽周日爆發

香港三人籃球熱，繼續停不了！「Red Bull Half Court三人籃球賽」香港區決賽於周日（28日）假屯門愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場上演，雲集本地籃球精英的男、女子各20支隊伍，將會使出渾身解數爭逐，男、女子組冠軍球隊將獲得9月埃及世界總決賽資格，代表香港挑戰世界。on.cc東網周日下午4時55分起將直播賽事，同大家見證王者誕生，東網體育、睇體Facebook及睇體Youtube將同步直播。

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經過本月中進行的兩天初賽後，順利決出18支躋身男子組決賽日的隊伍，他們將連同上屆冠軍I LOVE BEBE及亞軍球隊START UNKNOWN爭奪男子組冠軍殊榮。女子組賽事參賽隊伍則包括18支通過報名參賽的隊伍，以及由Red Bull Half Court 2021全球亞軍成員卓婷擔任教練的2支通過「Red Bull Half Court Youth Workshop」組成的隊伍爭逐。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」香港區賽事今年已是連續第3年舉行，比賽場地在基滙資本民坊旗下別具特色的屋邨球場舉行，並於Red Bull活化的屯門友愛和安定邨的愛定商場（H.A.N.D.S）上蓋籃球場進行香港區決賽，將藝術與街頭籃球文化融入社區球場設計，體現街頭籃球精神。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」以FIBA的賽例為基礎建立出一套獨有規例，考驗球隊耐力、意志力、技巧和團隊合作。每場賽事最高21分，小組賽事時間為8分鐘，淘汰賽階段賽事時間為10分鐘。假如在法定時間結束後雙方打成平手，在加時賽段首先取得2分的球隊將會獲得勝利。此外，為了讓球隊更積極進攻、得分，賽事晉級資格以Own the Court積分計算，球隊獲勝可得5分，另外在小組各場比賽得分合計最高分的球隊，可以額外獲得6分的Own the Court獎勵積分。每組獲得最高積分的首2名球隊可以晉級下一圈賽事。如果小組賽完結後，3支球隊獲得相同數量的勝負以及相同的總得分，則以射罰球「突然死亡」的形式來決定晉級球隊，相當刺激。

Red Bull Half Court三人籃球賽決賽資料：

日期：2022年8月28日(星期日)

地點：*屯門H.A.N.D.S籃球場 (屯門鄉事會路2A號愛定商場)

時間：

0900 – 1400 小組賽

1400 – 1600 名人、企業、傳媒邀請賽

1600 – 1630 Foot Locker 3分球賽事

1630 – 1700 半準決賽

1700 – 1800 準決賽

1800 – 1830 決賽

1830 頒獎禮

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