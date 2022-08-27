港超聯　旺角場大激鬥！東方龍獅vs和富大埔

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）上演首個比賽日的壓軸上演焦點大戰，東方龍獅於旺角大球場，面對今季新升班的和富大埔。東方今場有高素巴耶夫及黃皓雋首次為球隊擔正，朱偉鈞負責攻堅，派牌工作交給馬希偉、胡晉銘與隊長梁振邦，葉鴻輝把守最後大關；大埔於重返頂級聯賽首戰，派出兩位巴西新兵保連奴及加比爾，門將位置起用李瀚灝，鍾偉強、李家豪及鄭子森等齊齊出現在正選大軍中。（on.cc東網、港台電視32周六晚上6時直播）

雙方陣容

東方龍獅

1 葉鴻輝 [GK]

3 高素巴耶夫

6 胡晉銘

11 黃皓雋

13 朱偉鈞

16 梁振邦 [C]

22 梁冠聰

23 孫銘謙

27 馬高斯

30 黃梓浩

55 馬希偉

和富大埔

63 李瀚灝 [GK]

4 馮冠鳴

6 羅振庭

9 鍾偉強

17 陳曉鋒 [C]

20 保連奴

26 李家豪

27 黃祖心

31 翁煦濤

33 加比爾

99 鄭子森

東方龍獅後備

5 朱康銘

9 巴杜姆

24 黃偉駿

26 廖富源

40 鍾凱文

42 楊棟棋

44 柏拔

66 李卓軒

77 李俊霆

和富大埔後備

7 王力威

11 史建威

14 蘇友鈿

16 安達

18 彭欽蓬

19 趙少維

23 黃子俊

30 張力行

37 熊健沂

66 林志基

77 郭縉諾

94 謝家榮

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（27日）上演首個比賽日的焦點大戰，東方龍獅於旺角大球場，面對今季新升班的和富大埔。季前陣容變動頗大的東方，以及闊別兩年後重返港超的大埔，新季重新出發，誓要在首戰搶頭威，餓波已久的球迷不容錯過。（on.cc東網、港台電視32周六晚上6時直播）

今季陣容變動頗大的東方，首戰將會面對新升班的大埔，主教練盧比度（Chino）對新季開鑼感期待，並誓言會力爭在首戰旗開得勝：「開咧戰贏波對我哋好重要，呢場比賽對雙方都會好困難，我知對手大埔會盡一切努力爭勝，但我班球員已經準備好迎接一切挑戰。」前鋒巴杜姆本周初才歸隊，Chino透露此子在西班牙期間有保持操練，對他的狀態有信心。

隊長梁振邦認為對手大埔陣中不少球員具港超經驗，不宜低估對手實力。東方即將啟程出戰「亞協盃」跨區4強戰，他亦希望球隊能在今場聯賽首戰取得佳績，藉此激勵球隊士氣：「希望攞到好嘅開始，帶到信心畀球隊。」

相隔兩年重返本地頂級聯賽，「綠戰士」首戰就要挑戰強敵東方，曾於該隊擔任助教的大埔主教練李恆匯，對對手絕不陌生：「始終自己喺東方都有一段時間，好清楚對手球員嘅能力同特質；佢哋陣中華人球員，好多都係港隊主力，所以比賽壓力唔會喺我哋呢度。」巴西外援保連奴及加比爾首戰港超，「阿匯」認為兩人對球隊發揮有幫助，今場將隨時候命。

隨大埔升上港超的陳曉鋒，就表示球隊已準備好迎接首場挑戰，他認為雖然東方季前人腳變動不少，但對手實力仍不容忽視：「佢哋陣中唔少球員踢完港隊，嚟緊仲要準備亞洲賽，實力一定喺度，我哋會嚴陣以待，希望以攞分為目標。」

【港超每場增設「最佳球員」】

香港足球總會周五(26日)宣布，將為「2022/23年度中銀人壽香港超級聯賽」（港超聯）的每場比賽設立「最佳球員」獎項，並於賽事完結前公布。當選者除獲頒獎座外，還會在季尾舉行的「香港足球明星選舉」中獲得額外分數。

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