港超聯　當選最佳球員　鞠盈智：享受足球

冠忠南區周六（27日）出戰新季港超聯揭幕戰，在主場香港仔運動場以兩球輕取香港U23，而交出1次助攻的鞠盈智，則成為由足總選出的最佳球員。賽後「阿智」接受傳媒訪問，直言今場在炎熱天氣下踢得辛苦，又指今季將以享受足球為個人目標。

南區在揭幕戰順利旗開得勝，鞠盈智絕對是最大功臣之一，這名中場今仗表現出色，在下半場59分鐘更交出助攻予李嘉耀，為球隊鎖定勝局，賽後「阿智」直言對獲勝感到高興：「每季第一場聯賽永遠係最難踢，無論你遇到啲咩對手；今日上半場都踢得幾好，但天氣好熱，下半場踢得有啲辛苦，最重要係贏波。」

今場為南區自上季腰斬後首場正式賽事，「阿智」指除了自己、簡嘉亨等幾位港隊成員外，其他隊友基本上約7至8個月未有比賽，希望他們的身體狀況繼續提升，而新加盟球員亦需盡快適應球隊踢法。另外現年35歲的「阿智」，亦不忘透露今季個人目標：「健健康康，球季唔好再腰斬，始終自己年紀唔細，踢多一兩年都退休，最重要係享受足球，希望用自身能力、經驗幫助年輕球員。」