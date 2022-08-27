耶穌仔入廠着晒火　阿仙奴半場打爆富咸

英超將上演「倫敦打吡」，阿仙奴主場迎戰富咸。「兵工廠」阿仙奴開季先聲奪人，頭3仗全勝攻入9球，鋒力大爆發，亦是今季唯一全勝之師，而且呢3場比賽都能半場領先，踢法搶韁，升班球隊富咸未必能夠抵擋，半場主勝追得過。(Now 621及611周日凌晨零時30分直播)

一如所料，由曼城過檔阿仙奴嘅「耶穌仔」加比爾捷西斯，與主帥阿迪達嘅戰術踢法配合得如魚得水，開季3仗交出2個入球及3次助攻，另一由「藍月亮」來投嘅新兵辛真高，表現亦令人驚喜，配合加比爾馬天尼利、布卡約沙卡及馬田奧迪加特等年輕小將，鋒線活力十足，一般球隊難以招架。

防線欠穩最攞命

富咸開季首仗2比2逼和利物浦，表現獲一致讚賞，其後悶和狼隊，緊接以3比2險勝賓福特，打開勝利之門。塞爾維亞國腳前鋒阿歷山大米祖域累積攻入3球，可見呢位英冠神射手今季重返英超大打爭氣波，3戰得5分排第7成績，對於一支新升班球隊而言，表現合格有餘。

然而，3仗共失4球嘅數據，亦反映富咸後防唔夠嚴密，面對無孔不入嘅阿仙奴鋒線，隨時甫開賽已告失守，既然阿仙奴近3仗均半場領先，今場一於再追半場主勝。