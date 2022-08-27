港超聯　理文主場同標準流浪鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）重頭戲，理文於將軍澳運動場，主場出擊迎戰標準流浪。兩隊今季積極擴軍下，實力進一步提升，同樣有力躋身爭標行列，為力爭首場即打開勝利之門，相信必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網、港台電視32周日下午4時直播）

今季目標明確的理文，誓要衝擊各項錦標，「黃黑軍團」前中後三線都積極增兵，主教練陳曉明指一班新加盟球員仍需時間融入原有戰術體系，但深信他們對增強球隊實力會有幫助。首戰面對流浪，「曉明Sir」強調對手不容輕視：「流浪整體實力唔差，絕對有能力挑戰前列，而且季前準備得唔錯，我哋要打醒十二分精神。」此外荷西安祖已歸隊，惟今場或難趕及披甲。

理文於季前熱身賽曾以3比2擊敗流浪，顏樂楓提到對手外援前鋒衝刺力很強，直言不易應付。早前一度受傷患困擾的「光頭」，透露自己全愈後已操起狀態，將全力應付球隊開咧戰：「希望將所有練返嚟狀態，擺落第一場波，為球隊開個靚頭。」

今仗為標準流浪自今年1月後首場正式比賽，教練賴嘉輝特意提醒一眾球員需要踢得更聰明：「防守專注力要提高，因為唔同友誼賽，只要一有失誤就會失波，加上始終季初波，喺未有十足狀態下，要盡量避免犯錯。」「賴Sir」續指對手理文屬於今季最強的球隊之一，但他相信只要球員踢出賽前部署，有信心能夠爭取分數。值得一提，中堅基藍馬需要坐跨季波監，今場只能作壁上觀。

隊長林嘉緯則承認理文整體實力較強，不過他認為今季人腳不俗的流浪，絕對有力與對方一戰，並視3分為目標：「我哋就算處於被動，但未必一定會輸，臨場發揮係關鍵。當然目標都係想贏波，尤其第一場波，對開季係好重要。」