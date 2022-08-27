般費一箭定江山　曼聯取「聖」兩連捷

周六（27日）晚英超頭場，曼聯王牌C朗同哈利馬古尼繼續冇正選，憑住隊長般奴費南迪斯一箭定江山，作客險勝「聖人」修咸頓1比0，聯賽2連勝兼保持不失，魔性澎湃。

曼聯挾上仗擊敗利物浦之勢，主帥坦哈格沿用番嗰場贏波陣容，王牌C朗、哈利馬古尼繼續冇正選，同新加盟嘅卡斯米路齊齊坐冷板，開波初段互有攻守，不過紅魔之後慢慢控制戰局，令修咸頓防線風聲鶴唳，講到最入肉攻勢，係艾蘭加於右路窄位抽射，畀主隊門將巴斯奴救出不遠，般奴費南迪斯執雞唔入，個波漏咗畀基斯甸艾歷臣再趟射又省到對方後衞彈出，3連射都唔入真唔抵，半場互交白卷。

易邊後曼聯未有放鬆，去到55分鐘，達洛治右路橫傳，般費第一時間窩利破網，終於打破僵局，亦係呢位隊長今季開齋波。修咸頓失波後積極反撲，阿當岩士唐喺左路出個靚波，迪贊尼普近門一頂，迪基亞反應超快撲出，獲加彼德斯再補頂卻高出。曼聯之後換入C朗，冇耐卡斯米路亦入場，首度為新東家披甲，最終小勝1粒，聯賽連贏兩場，但C朗落場都冇乜表現，如果唔走睇嚟都只能做後備殺手。