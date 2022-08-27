報復式反彈！利物浦怒炒般茅開齋

利物浦開齋喇！周六(27日)晚英超，開季3戰2和1負嘅利物浦，主場9比0怒炒升班球隊般尼茅夫，打開今季勝利之門，羅拔圖法明奴球王上身，交出2入球3助攻，路爾斯戴亞斯、哈維艾利洛、阿歷山大阿諾特、法比奧卡華路，甚至中堅華基爾雲迪積克都加入數胡行列！

「紅軍」開季首兩仗賽和富咸同水晶宮，上仗「雙紅會」更不敵曼聯，谷谷埋埋終於喺今場報復式反彈，雖然可用人腳有限，傷兵名單中只有法賓奴復出，但球隊對贏波渴求勝於一切，終以一場大勝吐烏氣。

開賽僅6分鐘利物浦就領先兩球，羅拔圖法明奴先送交路爾斯戴亞斯頭槌破網開紀錄，之後再因為佢控球甩腳，反而被隊友哈維艾利洛射個掛網波，揭開大勝序幕。

28分鐘法明奴再送交阿歷山大阿諾特攻入第3球，個人交出助攻帽子戲法，3分鐘後呢位巴西前鋒把握門前機會近射得手，個人1射3傳協助利物浦贏到4比0，完半場前華基爾雲迪積克招牌角球頭槌頂成5比0完半場。

下半場1分鐘，路爾斯戴亞斯埋門有越位之嫌，逼使對方守將麥菲咸擺老烏，翻查VAR後判定入球有效，利物浦贏到6比0鎖定「主其他」波膽。「般茅」今仗飽受折磨，只想時間快啲過，62分鐘法明奴入波，個人梅開2度，臨尾法比奧卡華路都整番粒，路爾斯戴亞斯亦順利起孖，唯獨穆罕默德沙拿冇波入，慘被「賴低」，利物浦最終大勝9比0完場。