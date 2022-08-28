【直播】Red Bull 3X3 香港區決賽　本地精英爭做王者

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「Red Bull Half Court三人籃球賽」香港區決賽日因天氣問題延期至周日於屯門H.A.N.D.S籃球場上演，賽事雲集本地籃壇精英，男、女子各20支球隊將爭逐冠軍殊榮，冠軍球隊更可代表香港出戰9月埃及的世界總決賽。(on.cc東網今日(28日)下午4時55分起直播，東網體育、睇體Facebook及睇體Youtube將同步直播)。

經過8月中兩日初賽後，順利決出18支躋身男子組決賽日的隊伍，其中由永倫中鋒蔡龍德與隊友許烜行、文俊浩、廖健鋒組成的「康仁維肝」，在第一、二輪小組賽均以3戰全勝姿態，取得決賽日門券。另外前甲一球員劉子禮、司徒偉傑以及效力滿貫、建龍飛馬的楊文綱及彭逸匡組成「D.Twelve」，兩輪小組賽均取得首名晉級。18支初賽晉級球隊將連同上屆冠軍「I LOVE BEBE」及亞軍球隊「START UNKNOWN」爭奪男子組冠軍殊榮。

女子組有18支球隊報名參加，另外再加兩支由「Red Bull Half Court 2021」全球亞軍成員卓婷擔任教練，並通過「Red Bull Half Court Youth Workshop」組成的隊伍角逐。

「Red Bull Half Court三人籃球賽」以FIBA的賽例為基礎建立出一套獨有規例，考驗球隊耐力、意志力、技巧和團隊合作。每場賽事最高21分，小組賽事時間為8分鐘，淘汰賽階段賽事時間為10分鐘。假如在法定時間結束後雙方打成平手，在加時賽段首先取得2分的球隊將會獲得勝利。此外，為了讓球隊更積極進攻、得分，賽事晉級資格以Own the Court積分計算，球隊獲勝可得5分，另外在小組各場比賽得分合計最高分的球隊，可以額外獲得6分的Own the Court獎勵積分。每組獲得最高積分的首2名球隊可以晉級下一圈賽事。如果小組賽完結後，3支球隊獲得相同數量的勝負以及相同的總得分，則以射罰球「突然死亡」的形式來決定晉級球隊，相當刺激。

Red Bull Half Court三人籃球賽決賽資料：

日期：2022年8月28日(星期日)

地點：*屯門H.A.N.D.S籃球場 (屯門鄉事會路2A號愛定商場)

時間：

0900 – 1400 小組賽

1400 – 1600 名人、企業、傳媒邀請賽

1600 – 1630 Foot Locker 3分球賽事

1630 – 1700 半準決賽

1700 – 1800 準決賽

1800 – 1830 決賽

1830 頒獎禮

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