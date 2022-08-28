夏蘭特轟入3球　曼城爆25倍逆轉勝

周六(27日)晚英超出現戲劇性賽果，上季冠軍曼城主場出擊，上半場竟然落後水晶宮2球，換邊之後，「藍月亮」神鋒艾寧夏蘭特上演「帽子戲法」轟入3球，協助曼城反勝4比2，開出25倍半全場「客主」。

曼城上輪聯賽僅逼和紐卡素3比3，今仗防線又穿窿，開賽4分鐘就有中堅史東斯擺烏龍落後，踢到21分鐘被水晶宮中堅佐基姆安達臣頂入角球。

曼城上半場攻不銳、守不穩，落後0比2，但下半場表現卻脫胎換骨，迅速由貝拿度施華射入拉近至1比2。

之後成為艾寧夏蘭特表演時間，呢位今季新加盟嘅22歲挪威國腳喺19分鐘之內，頭頂腳踢轟入3球，登陸英超後首次帽子戲法。值得一提，艾寧夏蘭特今場只有18次觸球，都入到3球，效率極高。

被球迷稱為「魔人布歐」嘅艾寧夏蘭特威力強大，佢今季踢4場英超已有6球進帳及1次助攻，排射手榜第1位，亦係史上第4位能夠喺英超首4場上陣射入6球或上嘅球員，另外3位係迪亞高哥斯達、麥奇昆尼、阿古路。

艾寧夏蘭特成為曼城救世主，佢被換離場時，領隊哥迪奧拿不禁激動抱實佢，簡直當呢位前鋒係親生仔。

曼城有驚無險全取3分，以4戰3勝1和有10分，僅次於榜首4戰全勝嘅阿仙奴。