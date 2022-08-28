【有片】文尼2次食詐胡　拜仁慘失分

周日(28日)凌晨德甲爆出冷門，班霸拜仁慕尼黑主場出擊，只能逼和慕遜加柏1比1，開季3連勝走勢終止，被第2位柏林聯追至同分。

拜仁今仗創造唔少入波機會，沙迪奧文尼曾經2次射門入網，但都因為隊友越位，被判入球無效，認真無奈。

拜仁慕尼黑踢到34分鐘，幾乎可以先開紀錄，湯馬士梅拿右路傳中，伏兵遠柱嘅沙迪奧文尼射入空門，但球證睇完VAR後，指另1位拜仁球員利萊辛尼身處越位位置，干擾對方球員，判入波無效。

僅過5分鐘，沙迪奧文尼又將皮球送入網，但今次輪到另1位隊友班捷文柏華特越位，再次食詐胡。拜仁入波不成，更於上半場尾段，被慕遜加柏偷襲得手，馬古斯杜林單刀射入。

拜仁慕尼黑隨即加強攻力，包括沙迪奧文尼門前連環起腳，被慕遜加柏門將恩尼森馬撲出。恩尼森馬今場有19次成功撲救，刷新德甲紀錄，最終踢到83分鐘，拜仁靠利萊辛尼射入扳平1比1。

另1場柏林聯作客以6比1大勝史浩克04，同拜仁一樣都係3勝1和，拜仁暫時以較多淨得球排榜首。

至於另1支德甲勁旅多蒙特憑莫迪斯迪頂入全場唯一入球，作客以1比0擊敗哈化柏林。