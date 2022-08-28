皇馬巴塞分途出擊　兩大射手隔空對決

西甲雙雄巴塞同皇馬分途出擊，其中巴塞於主場迎戰華拉度列。巴塞新兵羅拔利雲度夫斯基上仗聯賽省兩粒，極速融入，加上近年習慣速食華拉度列，半場主勝捧得過。(Now 632周一凌晨1時30分直播)

巴塞首輪出師不利，畀華歷簡奴悶和0比0，好彩上仗作客實力更強嘅皇家蘇斯達即反彈，憑新加盟嘅羅拔利雲度夫斯基於正式賽事開齋之餘入夠兩球，而傷愈冇耐嘅神童安素法迪，後備落場入波兼兩度貢獻助攻，最終大勝4比1，似乎兩人都幾夾。

主帥沙維賽後大讚當日壽星公「羅拔佬」係天生領袖，識得點樣搵到空位作致命一擊，而法蘭基迪莊代替停賽嘅隊長布斯基斯，令中場組織更加暢順，配合奧士文尼迪比利、費倫托利斯等，火力全開。

另一邊廂，今季重返西甲嘅華拉度列，頭2輪只得1和1負，表現認真麻麻，加上今仗有後衞耶美基坐波監，雪上加霜。翻查紀錄，兩軍近6次碰頭，巴塞贏晒之餘，其中5次上半場已取得領先優勢，今仗隨時再玩速戰速決，半場主勝可取。

至於尾場皇馬則作客愛斯賓奴，皇馬季前喺歐超盃擊敗法蘭克福捧盃，先聲奪人，西甲開咧連勝艾美利亞及切爾達，雖然巴西中場卡斯米路離隊，但新兵曹亞文尼上仗順利接班，法國箭頭賓施馬啱啱獲頒歐洲足協年度最佳球員獎，今仗自然要爭取入球慶祝。(Now 632及611周一凌晨4時直播)

愛斯賓奴頭2輪1和1負共失4球，狀態一般，頂唔住皇馬強攻，何況近6次交手輸5次，擺明畀皇馬食住，客勝熱得有道理。

直播表

周日5:00pm 日乙 秋田藍閃電 Vs 大分三神

有線602、662

周日6:00pm 日乙 熊本羅亞素 Vs 東京綠茵

有線601、661

周日6:15pm 荷甲 烏德勒支 Vs 阿積士

無綫myTV Super

周日7:00pm 法甲 南特 Vs 圖盧茲

Now 639

周日7:00pm 蘇超 登地聯 Vs 些路迪

Now 638

周日7:30pm 德乙 基爾 Vs 辛特侯遜

on.cc東網

周日8:30pm 荷甲 精英隊 Vs 燕豪芬

無綫myTV Super

周日9:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 韋斯咸

Now 621

周日9:00pm 英超 狼隊 Vs 紐卡素

Now 622

周日9:00pm 法甲 尼斯 Vs 馬賽

Now 639

周日11:05pm 法甲 蘭斯 Vs 里昂

Now 639

周日11:30pm 英超 諾定咸森林 Vs 熱刺

Now 621、611

周日11:30pm 西甲 基達菲 Vs 維拉利爾

Now 632

周日11:30pm 德甲 雲達不來梅 Vs 法蘭克福

周一0:30am 意甲 維羅納 Vs 阿特蘭大

Now 638

周一0:45am 俄超 羅斯托夫 Vs 莫斯科中央陸軍

有線601、661

周一1:30am 西甲 巴塞隆拿 Vs 華拉度列

Now 632

周一2:45am 意甲 費倫天拿 Vs 拿玻里

Now 638

周一2:45am 法甲 巴黎聖日耳門 Vs 摩納哥

Now 639

周一4:00am 西甲 愛斯賓奴 Vs 皇家馬德里

Now 632、611

周一7:30am 美職 奧蘭多城 Vs 紐約城

Now 638

周一8:00am 美職 新英倫革命 Vs 洛杉磯銀河

Now 639