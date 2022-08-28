港超聯　理文主場同標準流浪鬥攻

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）重頭戲，理文於將軍澳運動場，主場迎戰標準流浪。主場出擊的理文，由陳嘉豪把關，立花稜也出任左閘，徐宏傑及余煒廉扼守中路，亞哥斯達、顏樂楓在中場派牌，全力支援三箭頭基華尼頓、加維蘭及艾華頓。至於客隊標準流浪中堅由法蘭度夥拍賈思浩，林衍廷、林遼太，以及林嘉緯坐鎮中場，林學㬢、祖連奴則在前線攻堅。（on.cc東網、港台電視32周日下午4時直播）

理文正選：

28.陳嘉豪［GK〕

3.徐宏傑

4.立花稜也

5.余煒廉

8.艾華頓

10.亞哥斯達

16.顏樂楓

22.加維蘭

26.黃俊皓

33.迪高

91.基華尼頓

後備

88.袁皓俊［GK］

7.李康廉

11.鄭兆均

12.羅焯熙

15.馮慶燁

17.張憙廷

18.許可臻

21.曾錦濤

23.黃威

24.鄭俊泓

29.余沛康

44.中村𧙗人

標準流浪正選：

11.梁興傑［GK］

4.金旻奎

5.林遼太

7.劉智樂

9.林學㬢

10.林嘉緯

16.林衍廷

19.姚浩明

33.法蘭度

89.賈思浩

90.祖連奴

後備：

1.盧兆崎［GK］

13.陳冠桑［GK］

2.楊學敏

12.盧均宜

14.余在言

18.楊迪麟

22.陳耀祖

25.馬文政

29.呂卓芹

37.大衞巴拉

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）重頭戲，理文於將軍澳運動場，主場出擊迎戰標準流浪。兩隊今季積極擴軍下，實力進一步提升，同樣有力躋身爭標行列，為力爭首場即打開勝利之門，相信必有一番龍爭虎鬥。（on.cc東網、港台電視32周日下午4時直播）

今季目標明確的理文，誓要衝擊各項錦標，「黃黑軍團」前中後三線都積極增兵，主教練陳曉明指一班新加盟球員仍需時間融入原有戰術體系，但深信他們對增強球隊實力會有幫助。首戰面對流浪，「曉明Sir」強調對手不容輕視：「流浪整體實力唔差，絕對有能力挑戰前列，而且季前準備得唔錯，我哋要打醒十二分精神。」此外荷西安祖已歸隊，惟今場或難趕及披甲。

理文於季前熱身賽曾以3比2擊敗流浪，顏樂楓提到對手外援前鋒衝刺力很強，直言不易應付。早前一度受傷患困擾的「光頭」，透露自己全愈後已操起狀態，將全力應付球隊開咧戰：「希望將所有練返嚟狀態，擺落第一場波，為球隊開個靚頭。」

今仗為標準流浪自今年1月後首場正式比賽，教練賴嘉輝特意提醒一眾球員需要踢得更聰明：「防守專注力要提高，因為唔同友誼賽，只要一有失誤就會失波，加上始終季初波，喺未有十足狀態下，要盡量避免犯錯。」「賴Sir」續指對手理文屬於今季最強的球隊之一，但他相信只要球員踢出賽前部署，有信心能夠爭取分數。值得一提，中堅基藍馬需要坐跨季波監，今場只能作壁上觀。

隊長林嘉緯則承認理文整體實力較強，不過他認為今季人腳不俗的流浪，絕對有力與對方一戰，並視3分為目標：「我哋就算處於被動，但未必一定會輸，臨場發揮係關鍵。當然目標都係想贏波，尤其第一場波，對開季係好重要。」

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