「孫仔」腳風唔順　熱刺咬唔入森林

英超周日(28日)晚大戰，諾定咸森林主場迎戰勁旅熱刺，主隊雖然係新升班球隊，不過極具雄心，今夏斥巨資簽入17名新球員，陣容面目全非，新兵中亦有唔少具實力同經驗嘅戰將，開季演出有驚喜。熱刺雖然整體實力強橫，但進攻板斧唔多，喺森林主場唔易踢，開出2.5球入球細機會高。(Now 621及611周日晚11時30分直播)

森林今季升班後大事擴軍，依家陣容同上季踢英冠已經完全唔同，連格、甸恩軒達臣、尼高威廉斯、艾禾尼耶等新兵表現對辦，周中聯賽盃再有艾曼紐丹尼斯、費奧拿、高耶迪等星級新援首演，協助球隊大勝甘士比3比0，實力同士氣都大幅提升。

森林開咧後1勝1和1負，唯一一場主場就以1比0小勝韋斯咸，主場出擊戰意十足，而且森林近3仗聯賽總入球全開2球或以下，防守能力值得信賴。

孫仔李察利臣未開齋

熱刺開季2勝1和，領隊干地係「實際型」教頭，講究效率多過華麗踢法，上輪主場面對狼隊雖贏1比0，但全場形勢其實唔及對手，最後只係靠一次角球攻勢入波，進攻創造力並未足以撕破組織嚴密嘅防線。

熱刺上季首席射手孫興民同高價簽入嘅前鋒李察利臣仲未開齋，依家熱刺入球能力仍存疑問，捧入球細好路。