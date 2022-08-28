港超聯　港會增加訓練節數　主帥：目標爭前7

備戰新季港超聯的港會，周日（28日）於青衣運動場舉行公開操練。港會今季陣中加入不少新兵之餘，教練團亦加入基保，主教練東尼咸美頓（Tony）就透露球隊每周訓練節數將有所增加，期望藉此增強球隊競爭力，一班球員亦分享到各自對新季的看法及目標。

今季繼續由東尼咸美頓任職主教練的港會，職球員都有不少變動，其中前港隊代表昆查出任足球部主席，並邀請基保加入一隊教練團，是日操練中，後者親自落場安排訓練，與球員分享比賽心態之餘，更不時傳授走位和技術動作。陣容方面，里奧、喜比特、羅賓士高及菲杜化等上季主力繼續留效，並引入基奧、吳子聰、和夏比等新兵，至於溫俊、積施利及杜國樑將會重返母會。

Tony表示新季將會提升球員訓練量，每周球隊操練節數，會增加至4節。新加入球員不少均具港超作戰經驗，Tony認為他們能夠幫到手：「一班新兵嘅操練態度好好，佢哋好想表現自己，溫俊同我哋一齊踢過甲組，我好清楚佢嘅能力，我同積施利都識咗好耐，佢嘅經驗絕對會幫到我哋。」Tony希望在轉會窗關閉前，再為球隊增添至少2名新兵，進一步加強球隊人腳儲備，並期望球隊能以打入聯賽前7為目標：「希望將目標排名定高啲，我覺得我哋絕對有能力做到呢個成績。」

今季港超增加至10隊競逐，隊長喜比特對此表示歡迎，認為港會有能力在其中5至6隊身上搶分，惟他強調球隊有必要進一步改善場上表現：「今季季前準備時間比上季更加充裕，我哋會回歸基本步，希望各方面都可以做得更好；今季想爭入前列係唔現實，我希望球隊今季可以避免包尾。」曾效力傑志及冠忠南區的溫俊（Emmet），上季因要負笈海外而離隊，今季重返頂級聯賽，Emmet直言想幫助港會在港超站穩陣腳：「希望畀大家睇到我哋有能力同其他球隊周旋，個人而言，我希望可以盡力爭取上陣機會。」港會周六（4日）將於新季港超聯登場，對手為新升班的深水埗。