港超聯　艾華頓起孖　理文2比1險勝標準流浪

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（28日）上演重頭戲，理文於將軍澳運動場，主場迎戰標準流浪。「黃黑軍團」在1575名球迷入場下，最終憑艾華頓在地標戰個人梅開二度，以2比1險勝尾段十人迎戰的流浪，新季順利旗開得勝。

主場出擊的理文，由陳嘉豪把關，立花稜也出任左閘，徐宏傑及余煒廉扼守中路，亞哥斯達、顏樂楓在中場派牌，全力支援三箭頭基華尼頓、加維蘭及艾華頓。至於客隊標準流浪中堅由法蘭度夥拍賈思浩，林衍廷、林遼太，以及林嘉緯坐鎮中場，林學㬢、祖連奴則在前線攻堅。

今季力爭聯賽冠軍的理文，甫開賽即有黃金機會，基華尼頓交出直線，加維蘭力壓賈思浩射門，但被梁興傑擋走。理文之後再接再厲，16分鐘門將陳嘉豪一手將皮球扔上前場，艾華頓右路推大位後起腳破網，在地標戰攻入加盟後首球。為理文領先1比0。

27分鐘理文差點擴大領先優勢，立花稜也後上助攻，基華尼頓推入禁區後順勢起腳，僅僅柱邊出界。流浪之後逐漸站穩陣腳，34分鐘遠處無人看管的祖連奴，接應林嘉緯傳送，側身窩利施射卻不中目標。不過7分鐘後祖連奴右路燙射破網，助流浪成功追平，補時階段劉智樂遠射中楣彈走，未能為流浪反超，半場兩隊踢成1比1。

易邊後理文換入黃威取代迪高，希望加強攻力，但56分鐘卻差點失守，流浪一次反擊機會，祖連奴接應林學㬢直線，單刀可惜射斜。流浪之後換入盧均宜、大衞巴拉，不過80分鐘再次成為落後一方，理文一次短角球攻勢，亞哥斯達回傳予艾華頓，後者連隨起腳，門將梁興傑鞭長莫及，理文領先2比1。

比賽尾段祖連奴與徐宏傑發生衝突後，前者沉不着氣推撞對方，被球證出示紅牌，流浪需要十人迎戰。隨後理文主教練陳曉明雖然亦領紅離場，但最終理文維持以2比1勝出，成功全取3分。

理文今場僅僅險勝，賽後助教曾昭達表示屬預計之內，但認為球隊需要加強門前把握力：「上半場都有唔少機會，但差啲要落後，身為強隊，入球能力絕對需要加強。」對於主教練陳曉明尾段被紅牌趕出場，「達Sir」則指球證的判決值得斟酌，球隊需要翻看片段再作研究。

流浪尾段因祖連奴領紅，需要十人迎戰，教練賴嘉輝認為球員有點不智：「當時雖然落後緊，但仲有機會反撲，突然間打少個，打亂咗部署，亦完全破滅咗追平嘅希望。如果球員真係有錯嘅話，球隊樂意接受足總處分。」雖然球隊最終全失3分，但「賴Sir」卻大讚球員落後下依然永不放棄，希望他們在之後比賽繼續提升狀態及表現。