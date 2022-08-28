港超聯　羅港威起孖　深水埗友賽反勝晉峰

今季新升班的深水埗周日（28日）於深水埗運動場，友賽晉峰，最終深水埗憑對手烏龍球，加上羅港威梅開二度，以3比1反勝晉峰。

主場的深水埗由屠俊翹把守把關，羅港威，劉浩霖及陳靜謙3位有港超經驗的球員亦有上陣，杜國榆出任防中。晉峰方面，門將為林駿杰，兩位西班牙外援費利浦薩及卡爾特納，鄭璟昊及伍家揚悉數上陣。

晉峰開局初段就憑卡爾特納接應伍家揚罰球頂入領先，之後費利浦薩右路擺大位射地波，就被屠俊翹接實。到第2節，深水埗在一次右路角球，成功搏到對手「擺烏龍」追平比數。及後晉峰換入艾拔簡勞，但深水埗有羅港威在門前射入後，再攻入12碼梅開二度，最終深水埗以3比1反勝晉峰。

深水埗主教練潘文迪認為，球隊開局表現一般，認為球員在下半場提升集中力後，表現有所提升，又提到今場為深水埗出戰叫港超前，最後一場友賽：「如果再踢友賽有人受傷就唔好，呢個禮拜可能做恢復，催谷狀態同講戰術。」

晉峰3名外援費利浦薩，卡爾特納及艾拔簡勞，自回港後首度登場，他們皆覺得自身狀態有待改善，其中艾拔簡勞就提到：「我哋都有跟西班牙當地啲球隊操練，雖然唔可以參與比賽，但都有去保持狀態。」