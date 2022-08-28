Red Bull三人賽　漢尼拔稱霸籃底助建龍捧盃

「Red Bull Half Court三人籃球賽」男子組決賽，「建龍飛馬B」憑漢尼拔強攻籃底，以10比5力挫擁有日域外援迪昆坐鎮的「T-Money Finance Limited」，贏得香港區冠軍殺入9月30及10月1日埃及舉行的世界總決賽。

「建龍飛馬B」成員包括加拿大籍外援漢尼拔、馮嘉豪、朱梓鎔和張馳岳，惟馮嘉豪8月10日對崇德飛鷹一戰手肘受傷，球隊由初賽階段起只餘3人應戰，但仍順利殺入決賽，大戰由楊燿諱及日域球員迪昆、呂嘉振和葉梓燊組成的「T-Money Finance Limited」。身高達2米08的漢尼拔籃底幾乎無人能阻，全場轟入7分，日域雖有迪昆得全隊最高4分，但仍未能扭轉戰局，「建龍飛馬B」以10比5大勝，贏得冠軍。

朱梓鎔賽後表示，今年賽事水平提升很多，對於球隊只得3人應戰感到吃力，他大讚外援漢尼拔「幫到手」：「好多隊都有外援，但我們則只得3人，不能換輪。幸好我們有漢尼拔，他算是一流的外援，沒人擋到他，今日基本上主宰成個球場。」由於甲一聯賽尚未結束，朱梓鎔坦言未知會否出戰埃及總決賽，不過如果可以參賽，將繼續全力協助漢尼拔得分：「我們應該有得贏，到時會用相同策略，我和張馳岳主要負責防守，他（漢尼拔）就負責進攻。」