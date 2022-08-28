馬體會變「巴塞2.0」　要求5位主力減薪

除咗巴塞隆拿之外，另1支西甲傳統勁旅馬德里體會亦陷入財困，根據外媒報道，馬體會已要求5位主力減薪，包括射手基沙文，但呢位31歲法國國腳拒絕減人工，會方可能雪藏佢，避免觸及買斷條款，等明夏可以退還畀巴塞隆拿。

據報馬體會要求門將奧比歷、2位中場高基、湯馬士林馬，以及2位前鋒祖奧菲歷斯、基沙文減薪，幫助球會度過時艱。其中湯馬士林馬已接受減薪40%，至於奧比歷唔止同意大幅薪人工，並接受延遲出糧。

上述5人之中，基沙文情況最複雜，佢上年夏天由巴塞隆拿外借去馬體會，稅後年薪已由1,600萬歐元減至1,200萬歐元，馬體會現時再要求佢減至840萬歐元年薪。

不過，呢位射手拒絕答應，並指會方已經為佢完成註冊，就必須履行之前簽訂嘅合約。

根據馬體會借用基沙文嘅條款，如果佢2季借用期上陣超過50%比賽，包括今季每次上陣都超過30分鐘，馬體會就必須於明夏用4,000萬歐元買斷佢。

馬體會為免基沙文成為球會長期負擔，可能大幅減少佢上陣時間，捱完今季就可以撇甩呢個大包袱。