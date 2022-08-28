亞協盃　東方龍獅啟程赴烏茲別克　Chino : 冇壓力

港超聯球隊東方龍獅周日（28日）晚上，啟程前往烏茲別克，備戰對索迪亞拿的「亞協盃」跨區4強大戰。主教練盧比度（Chino）出發前指未有感到太大壓力，希望球員能夠竭盡全力，在一場過的比賽上製造驚喜。

早前於「亞協盃」分組賽順利出線的東方龍獅，將於9月6日出戰跨區4強，作客對陣索迪亞拿。球隊將啟程前往南韓後再轉機，預計周一（29日）下午才抵達烏茲別克。另外陣容上黃偉駿、鍾凱文因隨港隊出戰「亞青盃」，獲東方提早放人，兩人將不會參加今場亞協賽事。至於早前主教練盧比度透露的新兵亞歷斯祖，則會在比賽當地直接會合球隊。

相對早前「亞協盃」分組賽，東方今次陣容變動不少，當中米基爾、費蘭度、茹子楠等主力已悉數離隊，但Chino賽前卻未有感到太擔心：「依隊就係今年嘅東方，同之前幾季有好大分別，球員更加年輕，但我哋無太大壓力，加上一場過嘅比賽，所有嘢都有可能發生，只要盡力踢好就得。」

索迪亞拿剛在中亞區決賽大勝而回，Chino表示自己亦有留意該場比賽，認為對手屬於一支實力很強的球隊，提醒球員需要更加集中：「索迪亞拿有好多烏茲別克國腳在陣，佢哋踢法簡單直接，控球率唔高，但反擊速度好快，只要一次機會就把握到，我哋一定要小心。」