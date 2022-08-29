兄弟反目！普巴疑被禁錮勒索　哥哥預告爆黑幕

今夏重返祖雲達斯嘅法國中場保羅普巴，驚爆兄弟反目鬧劇，哥哥馬特斯普巴周日(28日)喺社交網拍片宣布，即將揭露細佬保羅普巴「爆炸性」嘅黑歷史，內容疑牽涉另一法國巨星基利安麥巴比。保羅普巴隨後發聲明反擊，報稱被持槍匪徒禁錮兼勒索1,100萬鎊，依家已經報警，馬特斯普巴同另外2名朋友正被調查。

保羅同馬特斯一向感情要好，今次突然反目令球迷震驚。馬特斯周日喺新開設嘅twitter公布影片，預告即將爆保羅普巴大鑊：「法國、英國、意大利同西班牙嘅民眾，即係全世界，尤其係保羅普巴嘅球迷、隊友、贊助商，你哋有權知道一啲事，知道呢個人值唔值受到尊敬、信任......我有好多證據去證明自己嘅說話，我嘅爆料會非常轟動同具爆炸性。」

保羅普巴媽媽兼經理人Yeo Moriba立即發聲明回應，直指馬特斯聯同其他匪徒企圖勒索保羅普巴。法國各大媒體報道，保羅普巴已向警方報案，稱喺近4個月一直受到一班「兒時好友」勒索，要求交出1,100萬鎊「保護費」，今年3月更被脅持去巴黎郊區一個單位禁錮，其中2人更加拎住步槍。

消息指保羅普巴所指嘅「兒時好友」，包括哥哥馬特斯同另外2名朋友，疑犯不滿保羅普巴成名後未有提供經濟援助，報道更指今年1月嗰陣，有人喺保羅巴普嘅曼徹斯特寓所內，盜用呢位法國國腳嘅信用卡，令佢損失13萬鎊，結果被保羅普巴趕走。

保羅普巴報警後，馬特斯周一(29日)凌晨再喺twitter反擊：「哈哈哈！保羅普巴終於露出本性，佢向警方講大話，你(保羅)真係好想送我入監獄、阻止我爆大鑊......我幾乎因為保羅普巴而冇命，真相揭露前你可以繼續扮無辜。基利安(麥巴比)，你依家知道未？我對你(麥巴比)冇任何不滿，我講嘅都係為你好，個巫師都知道。」傳聞指保羅普巴其中一個「黑幕」，係曾經請巫師向隊友基利安麥巴比落降頭。

現年32歲嘅馬特斯普巴亦係職業球員，曾喺英國效力域斯咸、克魯等低組別球隊，今年約滿貝爾福後未有再落班。馬特斯同保羅一直關係好好，上年歐國盃期間佢亦入場睇足法國所有賽事，而且喺貴賓廂入面好受法國國腳嘅家人歡迎，今年3月馬特斯曾經搞一個慈善活動，保羅普巴亦有出席兼係最大捐款者，意味兩兄弟反目係最近先發生嘅事。