菲歷斯x莫拉達有料到　馬體會博反彈

今輪西甲壓軸戰，華倫西亞主場對馬德里體育會，雙方同樣上仗輸波，但論整體實力，馬體會始終勝一籌，兩位前鋒祖奧菲歷斯、艾華路莫拉達非常合拍，好大機會入波。加上馬體會係華倫西亞嘅剋星，雙方近4次交鋒，馬體會獲得3勝1和，客勝值博。（Now 632周二凌晨4時直播）

華倫西亞今季請來意大利名宿加度素領軍，呢位44歲少帥以往執教AC米蘭、拿玻里等球隊，成績都未如理想，「蝙蝠兵團」今夏宣布由加度素接掌帥印時，已經引起爭議，普遍輿論認為佢教唔得耐。

事實上，華倫西亞今季表現平庸，首場聯賽主場靠獲得12碼，僅小勝新升班嘅基羅納1比0，上仗遇上稍具質素嘅畢爾包，立即敗陣，更何況今仗對手係傳統「三巨頭」之一嘅馬體會，恐怕華倫西亞無力發圍。

馬體會開季首仗作客以3比0大勝基達菲，回巢嘅艾華路莫拉達梅開二度，祖奧菲歷斯更加貢獻3次助攻，可見呢對鋒線組合威力非常強大。雖然馬體會上仗不敵維拉利爾，但整體表現並唔差，以佢哋深厚嘅根基，相信有力迅速反彈。值得一提，馬體會近15次對華倫西亞，獲得9勝6和，明顯食住對手，今仗有望再下一城。