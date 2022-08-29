冠軍開賣！一個原因撐皇馬冧莊

上周五歐聯分組賽抽完籤，[冠軍]亦隨即於今日開賣，如果揀啱心水，當然要趁早入貨、考考自己眼光啦！

單論5大聯賽的水準，無可否認，英超肯定是競爭最大、平均戰力最高的聯賽，但正因為各路群雄均具實力，即使新升班份子亦不易對付，以致英超經常要鬥到最後才能決出冠軍及前4，大大影響曼城、利物浦等勁旅的奪冠機會，以上屆歐戰3大冠軍為例，分別來自西甲、德甲及意甲，便可知一、二。而且英超球隊冠軍賠率偏熱，值博率實在不高。

翻查近10屆歐聯冠軍，西甲球隊有6次封王，當中皇馬佔了5次，包括上屆決賽以1:0擊敗利物浦，可見皇馬的歐戰經驗無出其右，是典型王者球隊，加上皇馬於西甲的主要對手，基本上只有巴塞隆拿一隊，但後者新兵太多，料難以對皇馬構成威脅，預計皇馬於8強或4強階段，已可集中應付歐聯，配合安察洛堤的王者DNA，絕對有權冧莊，[冠軍]一於捧皇馬。

冷選方面，則可考慮法甲巴黎聖日耳門，理由同樣是於歐聯淘汰賽階段，PSG極有機會已在法甲領放，可專心一意爭歐聯；雖然德甲拜仁情況相若，但該隊今屆分組賽陷死亡之組，宜先觀望。

歐聯冠軍賠率：

1 曼城 3

2 利物浦 5

3 拜仁慕尼黑 5.5

4 巴黎聖日耳門 6

5 巴塞隆拿 8.75

6 皇家馬德里 10

7 車路士 11

8 熱刺 20

9 馬德里體育會 30

10 RB萊比錫 35

11 AC米蘭 40

12 國際米蘭 50

13 多蒙特 50

14 祖雲達斯 50

15 阿積士 60

16 拿玻里 80

17 利華古遜 100

18 波圖 150

19 西維爾 150

20 賓菲加 150

21 薩爾斯堡 300

22 法蘭克福 500

23 士砵亭 500

24 馬賽 500

25 些路迪 750

26 格拉斯哥流浪 900

27 布魯日 1000

28 海法馬卡比 2000

29 柏辛域陀尼亞 2500

30 薩格勒布戴拿模 2500

31 薩克達 2500

32 哥本哈根 2500